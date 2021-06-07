Похудейте с помощью этих трех рецептов из куркумы

Вы хотите похудеть и в то же время уменьшить потребление соли? Тогда не пропустите следующие рецепты с куркумой, о которых мы вам расскажем.Эти рецепты из куркумы включают ингредиенты, которые могут помочь разнообразить ваш рацион и, кроме того, постепенно снизить потребление соли. Они также будут способствовать естесвенному снижению веса. Вы хотите знать больше? Если да, читайте дальше, потому что мы расскажем вам об этом подробнее ниже.Рецепты с куркумойВместо соли вы будете использовать куркуму и другие ингредиенты.Уменьшив количество потребляемой соли, вы избежите задержки жидкости и связанного с ней дискомфорта, включая вздутие живота.Куркума – это специя, которая хорошо сочетается с различными продуктами и может улучшить вкус мяса, соусов и салатов.Считается, что из-за содержания куркумина эта специя может принести определенную пользу нашему здоровью.1. Крем-суп из моркови и куркумыИнгредиенты1/2 корня имбиря2 луковицы2 средних моркови4 ст. овощного бульона1 пакетик куркумы? cт. обезжиренного молока1 ст. л. кокосового маслаПриготовлениеСначала приготовьте все ингредиенты, корень имбиря натрите на терке.Разогрейте сковороду на слабом огне.Затем добавьте имбирь и куркуму вместе с обезжиренным молоком.Добавьте овощи (кроме лука).Немного убавьте огонь и готовьте 5 минут.Нарежьте лук полукольцами и добавьте к остальным ингредиентам.Готовьте все вместе 10 минут.Наконец, подавайте и наслаждайтесь необычным вкусом!2. Чай с куркумой и лимономИнгредиенты4 ст. воды1 ст. л. порошка куркумы1 ст. л. меда или лимонного сокаПодготовкаСначала нагрейте воду на слабом огне в кастрюле.Затем добавьте порошок куркумы и перемешайте.Уменьшите огонь и варите 15 минут, помешивая.Затем пропустите чай через ситечко, чтобы убрать излишки куркумы.Дайте постоять минут 5, чтобы напиток немного остыл.Наконец, добавьте ложку меда или лимонного сока для вкуса.3. Салат из рукколы с заправкой из куркумыИнгредиенты? граната1 ? пучка рукколыБольшой спелый помидор1 ст. грецких орехов без скорлупы2 ст. л. лимонного сока6 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима1 ст. л. молотой куркумыПриготовлениеВо-первых, следует обязательно вымыть все ингредиенты, дезинфицировать зелень с помощью лимона и уксуса.Во-вторых, нарежьте небольшими кусочками рукколу и помидор.Извлеките семена из граната и смешайте их с помидором и рукколой.Добавьте орехи и перемешайте.Приготовьте заправку, смешав масло, лимон, соль, перец и куркуму. Затем перемешайте и добавьте томатный сок.Заправьте салат получившимся соусом.Наконец, если хотите, добавьте соль и черный перец и наслаждайтесь!Готовы похудеть без скуки?Если вам надоели скучные однообразные блюда, разбавьте их ярким вкусом куркумы! Экспериментируйте с этой специей и помните, что наши рецепты могут иметь множество вариаций, поэтому не стесняйтесь проявлять фантазию.