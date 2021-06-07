Похудейте с помощью этих трех рецептов из куркумы
Эти рецепты из куркумы включают ингредиенты, которые могут помочь разнообразить ваш рацион и, кроме того, постепенно снизить потребление соли. Они также будут способствовать естесвенному снижению веса. Вы хотите знать больше? Если да, читайте дальше, потому что мы расскажем вам об этом подробнее ниже.
Рецепты с куркумой
Вместо соли вы будете использовать куркуму и другие ингредиенты.
Уменьшив количество потребляемой соли, вы избежите задержки жидкости и связанного с ней дискомфорта, включая вздутие живота.
Куркума – это специя, которая хорошо сочетается с различными продуктами и может улучшить вкус мяса, соусов и салатов.
Считается, что из-за содержания куркумина эта специя может принести определенную пользу нашему здоровью.
1. Крем-суп из моркови и куркумы
Ингредиенты
1/2 корня имбиря
2 луковицы
2 средних моркови
4 ст. овощного бульона
1 пакетик куркумы
? cт. обезжиренного молока
1 ст. л. кокосового масла
Приготовление
Сначала приготовьте все ингредиенты, корень имбиря натрите на терке.
Разогрейте сковороду на слабом огне.
Затем добавьте имбирь и куркуму вместе с обезжиренным молоком.
Добавьте овощи (кроме лука).
Немного убавьте огонь и готовьте 5 минут.
Нарежьте лук полукольцами и добавьте к остальным ингредиентам.
Готовьте все вместе 10 минут.
Наконец, подавайте и наслаждайтесь необычным вкусом!
2. Чай с куркумой и лимоном
Ингредиенты
4 ст. воды
1 ст. л. порошка куркумы
1 ст. л. меда или лимонного сока
Подготовка
Сначала нагрейте воду на слабом огне в кастрюле.
Затем добавьте порошок куркумы и перемешайте.
Уменьшите огонь и варите 15 минут, помешивая.
Затем пропустите чай через ситечко, чтобы убрать излишки куркумы.
Дайте постоять минут 5, чтобы напиток немного остыл.
Наконец, добавьте ложку меда или лимонного сока для вкуса.
3. Салат из рукколы с заправкой из куркумы
Ингредиенты
? граната
1 ? пучка рукколы
Большой спелый помидор
1 ст. грецких орехов без скорлупы
2 ст. л. лимонного сока
6 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
1 ст. л. молотой куркумы
Приготовление
Во-первых, следует обязательно вымыть все ингредиенты, дезинфицировать зелень с помощью лимона и уксуса.
Во-вторых, нарежьте небольшими кусочками рукколу и помидор.
Извлеките семена из граната и смешайте их с помидором и рукколой.
Добавьте орехи и перемешайте.
Приготовьте заправку, смешав масло, лимон, соль, перец и куркуму. Затем перемешайте и добавьте томатный сок.
Заправьте салат получившимся соусом.
Наконец, если хотите, добавьте соль и черный перец и наслаждайтесь!
Готовы похудеть без скуки?
Если вам надоели скучные однообразные блюда, разбавьте их ярким вкусом куркумы! Экспериментируйте с этой специей и помните, что наши рецепты могут иметь множество вариаций, поэтому не стесняйтесь проявлять фантазию.
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