«Повышает сахар в крови»: почему кофе нужно пить только после завтрака

Ученые полагают, что кофе, выпиваемый до завтрака, может повышать уровень сахара в крови.British Journal of Nutrition опубликовал отчет об исследовании научных специалистов из Университета Бата (Великобритания), изучавших влияние нарушений сна на различные метаболические маркеры. В ходе своего расследования они заметили, что у людей, которые используют кофе для достижения бодрости после ночи с недостаточным количеством сна (то есть, пьют его вскоре после пробуждения до приема завтрака), начинает повышаться сахар в крови. По мнению экспертов,«неблагоприятное воздействие на уровень сахара в крови оказывает комбинация из нарушения сна и кофе».Исследователи экспериментировали с группой добровольцев, которым разрешалось спать разное количество времени. Оказалось, что при недосыпе черный кофе, выпитый перед завтраком, увеличивал содержание глюкозы в крови людей примерно на 50 процентов.Специалисты напоминают, что регулярные скачки глюкозы способствуют развитию сахарного диабета 2 типа. Согласно их резюме, пить кофе нужно только после завтрака – в этом случае кофеин тормозит усвоение сахара организмом, не позволяя его концентрации в крови увеличиваться сразу резко и существенно.