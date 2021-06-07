«Повышает сахар в крови»: почему кофе нужно пить только после завтрака
British Journal of Nutrition опубликовал отчет об исследовании научных специалистов из Университета Бата (Великобритания), изучавших влияние нарушений сна на различные метаболические маркеры. В ходе своего расследования они заметили, что у людей, которые используют кофе для достижения бодрости после ночи с недостаточным количеством сна (то есть, пьют его вскоре после пробуждения до приема завтрака), начинает повышаться сахар в крови. По мнению экспертов,
«неблагоприятное воздействие на уровень сахара в крови оказывает комбинация из нарушения сна и кофе».
Исследователи экспериментировали с группой добровольцев, которым разрешалось спать разное количество времени. Оказалось, что при недосыпе черный кофе, выпитый перед завтраком, увеличивал содержание глюкозы в крови людей примерно на 50 процентов.
Специалисты напоминают, что регулярные скачки глюкозы способствуют развитию сахарного диабета 2 типа. Согласно их резюме, пить кофе нужно только после завтрака – в этом случае кофеин тормозит усвоение сахара организмом, не позволяя его концентрации в крови увеличиваться сразу резко и существенно.
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