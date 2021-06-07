Диетологи назвали ежедневную норму клетчатки в рационе

Клетчатку стоит искать в овощах и бобовых.Клетчатка (или пищевые волокна) — это сложный углевод, который наш организм получает из большинства растительных продуктов.Есть два типа клетчатки, растворимая и нерастворимая, обе по своему важны:?Растворимая — она, как губка, поглощает воду и превращается в нашем кишечнике в желе. Она снижает уровень «плохого» холестерина, снижает уровень сахара в крови, размягчает плотный стул, а жидкий делает оформленным, является пищей для хороших бактерий.?Нерастворимая — это грубые волокна. Она не впитывает воду и выводится из организма в не изменённом виде. Она стимулирует сокращения кишечника, улучшает перистальтику, обеспечивая ежедневный мягкий стул.?А еще клетчатка помогает снизить вес. Потому что в ней мало калорий, при этом она медленно усваивается и обеспечивает надолго чувство сытости.?По данным ВОЗ норма клетчатки для всех в среднем 28 граммов.Что на деле? А на деле многие из вас не съедают и половины.?Как увеличить количество клетчатки??Пользуйтесь правилом «здоровой тарелки» — это значит, что в каждой вашей тарелке должно быть 50% овощей и фруктов.?Увеличивайте количество клетчатки постепенно, чтобы с непривычки не было метеоризма, нарушения стула и болей в животе. Начните с завтрака. Через несколько дней измените обед, и так далее.?Ешьте больше бобовых (если хорошо переносите)Фасоль, чечевица, маш, нут и так далее. Не забывайте замачивать, так вкуснее и быстрее приготовится, и снизит нагрузку на кишечник.Делайте перекусы — фруктами, овощным салатом, держите под рукой контейнер с сухофруктами (много клетчатки в кураге, черносливе, финиках, инжире, персиках) и орехами.Не снимайте кожуру с овощей и фруктов, особенно если они «свои» или с фермерского хозяйства. Кроме клетчатки, кожура также содержит очень много витаминов и антиоксидантов, особенно яблоки и красный виноград.Добавляйте в салат или готовое горячее семена льна, кунжут.