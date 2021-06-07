Врачом названы максимально безвредные сладкие продукты

Пастила и мармелад вошли в список максимально безвредных сладких продуктов, названных врачом.В интервью врача эндокринолога диетолога Виктории Гончар были названы максимально безвредные сладкие продукты. Специалист распределила их в рейтинге, с первого по пятое место.Пятое место. По словам Гончар, его занимает шоколад с высокой концентрацией какао и без сахара. Его можно съедать в количестве двух-трех долек ежедневно.Четвертое место. Это пастила, натуральный мармелад или зефир. Их преимущество – отсутствие жира.Третье место. Рейтинг безопасных сладких продуктов врач пополнила сухофруктами, включая курагу, инжир или чернослив. Главное условие: есть их нужно умеренно.Второе место. Эксперт назвала бананы, хурму, черешню и вишню, а также персики.Первое место. Гончар рассказала о несладких фруктах, таких как яблоки или цитрусовые плоды, киви.В то же время, заметила эндокринолог, существуют нарушения и заболевания, при которых сладкие продукты становятся противопоказаны. В их случае выбор сладостей следует заранее оговаривать с врачом.