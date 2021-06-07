Звон в ушах: в каких случаях стоит обратиться к врачу

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Причины и способы борьбы с неприятным состоянием.Время от времени каждый человек может слышать звон в ушах. Иногда он может свидетельствовать о заболевании, поэтому тинитус игнорировать не стоит, а лучше обратиться к специалисту.О причинах тинитуса и как лечить шум в ушах Фактам ICTV рассказала врач-невролог клиники Обериг Анастасия Гончар.— Тинитус или звон в ушах — это очень распространенная проблема, встречающаяся у большого процента населения. Люди могут его воспринимать как ощущение пульсации, свист, шум, звон, высоко- и низкочастотный, — говорит Анастасия Гончар.Причины тинитусаВозрастныеЧаще всего шум в ушах возникает у людей старшего возраста.— Он связан с возрастным снижением слуха или с сенсоневральной тугоухостью, — комментирует врач-невролог.Работа в шумном местеПричиной шума в ушах может быть постоянное пребывание в шумных местах.— На тинитус могут жаловаться строители или музыканты. У них он может чаще возникать, — добавляет Анастасия Гончар.Прием лекарствШум в ушах может быть связан с токсическим действием определенных лекарственных препаратов.— Например, некоторые антибиотики, нестероидные препараты, антиконвульсанты могут провоцировать тинитус, — говорит врач.Серьезные заболеванияПо данным специалиста, звон в ушах может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.— Проблемы с сосудами, опухоли, заболевания внутреннего уха. Шум в ушах может сигнализировать о них, — комментирует Анастасия Гончар.Неустановленные причиныБывают случаи, когда причину шума в ушах выяснить невозможно. По словам врача, они редки, но случаются.Когда обращаться к врачуОпределенные звуки в ушах время от времени могут слышать все люди. Если они возникают очень часто, то лучше обратиться к специалисту.— Если шум возникает спонтанно и сопровождается странными или неприятными ощущениями, мешает жить, если у человека есть дополнительные сопутствующие заболевания, например повышение артериального давления, то лучше обратиться к врачу, — говорит врач-невролог.Лечение тиннитусаСо звоном в ушах бороться очень трудно, ведь определенного специфического лечения нет. В то же время оно зависит от причины, вызвавшей такой симптом.— При возрастных изменениях подбирают слуховой аппарат, при приеме лекарств — отменяют препараты, вызвавшие побочную реакцию, — объясняет специалист.Кроме того, существуют специальные устройства, которые способны маскировать этот звон. Рекомендуют слушать негромкую музыку в наушниках. Также на смартфон можно загрузить программу со звуками “белого шума”, которые учат меньше обращать на него внимание.