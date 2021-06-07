Шесть привычек, помогающих продлить жизнь

Важно прислушиваться к своему организму.«Возьмите под контроль свои чувства и жизнь и научитесь действовать, чтобы управлять кораблем так, как вы хотите, — сказал доктор Майнер из Vault Health. Также важно «сходить к врачу, когда вы не больны» — это может быть удивительно, но доктор Майнер подчеркнул ценность, которую это может принести в вашу жизнь.«Регулярное посещение врача может помочь ему найти проблемы на ранней стадии или даже до того, как они начнутся», — пояснил он.Доктор Майнер также советует людям есть «меньше калорий» — «дни переедания без набора веса прошли. Однако топливо, которое вы выбираете для наполнения своего тела, должно быть полно «питательных веществ, витаминов и жидкостей».Врач также указал на важность регулярных тренировок, а не периодических. «Регулярные упражнения значительно снижают риск заболеваний, таких как болезни сердца и рак», — сказал доктор Майнер.Он добавил, что регулярные упражнения также помогают «дольше сохранять подвижность».«Упражнения также снижают стресс и улучшают сон, здоровье кожи и костей, а также настроение», — пояснил он.Еще один полезный совет доктора Майнера — серьезно относиться к снижению стресса.«Воздействие стресса на ваше тело огромно, от преждевременного старения и появления морщин до повышенного риска сердечных заболеваний», — сказал он.«Быть ??счастливым и снижать уровень стресса во многом помогает вам жить и стареть».Доктор Майнер закончил тем, что посоветовал людям «инвестировать в ваши отношения».Это более важно, чем когда-либо после этой пандемии, когда многие люди оказались в изоляции.«Исследования показывают, что значимые отношения и сильная социальная сеть улучшают психическое и физическое благополучие и долголетие», — заявил доктор Майнер.Если в настоящее время вы не ведете активной общественной жизни, ищите возможности восстановить отношения со старыми друзьями или завести новых.«Ищите единомышленников на работе, в церковных группах, волонтерской деятельности, в спортзалах, в группах выпускников или в любой другой группе, которая соответствует вашим интересам», — добавляет он.Доктор Майнер заключил: «Изящное старение — это не попытка выглядеть на 20 с небольшим. «Речь идет о том, чтобы прожить свою лучшую жизнь и иметь физическое и психическое здоровье, чтобы наслаждаться ею».Шесть привычек, которые нужно развивать сейчасСлушайте свое телоРегулярно посещайте врачаЕшьте меньше калорийУпражняйтесь постоянноСнизьте уровень стрессаВкладывайтесь в свои отношенияДоктор Майнер не согласен с тем, кто считает, что уже слишком поздно делать выбор в пользу более здорового образа жизни.«Никогда не поздно начать принимать активные меры для поддержания и даже улучшения своего здоровья», — сказал он.