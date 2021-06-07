Шесть привычек, помогающих продлить жизнь
«Возьмите под контроль свои чувства и жизнь и научитесь действовать, чтобы управлять кораблем так, как вы хотите, — сказал доктор Майнер из Vault Health. Также важно «сходить к врачу, когда вы не больны» — это может быть удивительно, но доктор Майнер подчеркнул ценность, которую это может принести в вашу жизнь.
«Регулярное посещение врача может помочь ему найти проблемы на ранней стадии или даже до того, как они начнутся», — пояснил он.
Доктор Майнер также советует людям есть «меньше калорий» — «дни переедания без набора веса прошли. Однако топливо, которое вы выбираете для наполнения своего тела, должно быть полно «питательных веществ, витаминов и жидкостей».
Врач также указал на важность регулярных тренировок, а не периодических. «Регулярные упражнения значительно снижают риск заболеваний, таких как болезни сердца и рак», — сказал доктор Майнер.
Он добавил, что регулярные упражнения также помогают «дольше сохранять подвижность».
«Упражнения также снижают стресс и улучшают сон, здоровье кожи и костей, а также настроение», — пояснил он.
Еще один полезный совет доктора Майнера — серьезно относиться к снижению стресса.
«Воздействие стресса на ваше тело огромно, от преждевременного старения и появления морщин до повышенного риска сердечных заболеваний», — сказал он.
«Быть ??счастливым и снижать уровень стресса во многом помогает вам жить и стареть».
Доктор Майнер закончил тем, что посоветовал людям «инвестировать в ваши отношения».
Это более важно, чем когда-либо после этой пандемии, когда многие люди оказались в изоляции.
«Исследования показывают, что значимые отношения и сильная социальная сеть улучшают психическое и физическое благополучие и долголетие», — заявил доктор Майнер.
Если в настоящее время вы не ведете активной общественной жизни, ищите возможности восстановить отношения со старыми друзьями или завести новых.
«Ищите единомышленников на работе, в церковных группах, волонтерской деятельности, в спортзалах, в группах выпускников или в любой другой группе, которая соответствует вашим интересам», — добавляет он.
Доктор Майнер заключил: «Изящное старение — это не попытка выглядеть на 20 с небольшим. «Речь идет о том, чтобы прожить свою лучшую жизнь и иметь физическое и психическое здоровье, чтобы наслаждаться ею».
Шесть привычек, которые нужно развивать сейчас
Слушайте свое тело
Регулярно посещайте врача
Ешьте меньше калорий
Упражняйтесь постоянно
Снизьте уровень стресса
Вкладывайтесь в свои отношения
Доктор Майнер не согласен с тем, кто считает, что уже слишком поздно делать выбор в пользу более здорового образа жизни.
«Никогда не поздно начать принимать активные меры для поддержания и даже улучшения своего здоровья», — сказал он.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://hronika.info - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий