Медики рассказали, кому опасно есть черешню

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В некоторых случаях ягода может нанести вред.Сезон клубники в Украине начала менять еще одна сладкая ароматная ягода — черешня. Несмотря на высокую цену многие балуют себя сочным лакомством, не задумываясь, что кроме витаминной пользы, продукт может быть вредным и даже небезопасным. Кому нельзя есть черешню.Для кого черешня противопоказанаПолностью отказаться от черешни нужно диабетикам, а также людям с преддиабетом, повышенным сахаром в крови.Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам.Употребление большого количества черешни за раз (более 300-400 грамм) может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее.Если вы следите за фигурой, количество ягод стоит ограничить из-за высокого содержания в ней сахара.С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. Диетологи говорят, что у детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания. Добавьте в рацион ребенка несколько ягод и проследите за реакцией организма.Сколько можно съесть ягод и с чем нельзя их сочетатьЧерешню не следует есть сразу после приема пищи, чтобы избежать газообразования и несварения желудка. Не стоит есть сразу много черешни, как мы писали выше, это может привести к диарее.Покупать черешню специалисты рекомендуют на крупных рынках, где проводится регулярный лабораторный контроль качества ягод.При этом самые вкусные и полезные ягоды доступны только в разгар сезона – с конца июня по середину июля. Ранняя черешня менее полезна.Мыть ягоду лучше холодной водой. А хранить ее нужно в холодильнике в бумажном пакете или пластиковой емкости.