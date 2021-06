В США одобрили к использованию уколы от лишнего веса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки одобрило медицинское использование препарата Wegovy, созданного для лечения ожирения. Уколы от лишнего веса могут назначаться пациентам, которые столкнулись со спровоцированными ожирением заболеваниями даже несмотря на низкокалорийную диету и физическую активность.Активное вещество препарата Wegovy — семаглутид, созданный компанией Novo Nordisk для помощи диабетикам. Речь идет о синтетическом аналоге глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) — человеческого гормона, который в норме синтезируется в организме в ответ на поступление пищи, и регулирует процессы, связанные с пищеварением. У диабетиков ГПП-1 стимулирует синтез инсулина, который нужен для регуляции уровня глюкозы в крови.В результате применения семаглутида выяснилось, что люди, которые получают вещество в виде инъекций, заметно теряют в весе. Заинтересовавшись этим качеством препарата, ученые выяснили, что относительно большие дозы семаглутида помогают в больше с ожирением. Статья по теме появилась в издании The New England Journal of Medicine.Эксперты FDA провели необходимые проверки и одобрили новый препарат для использования. Побочные эффекты препарата — тошнота, боли в животе, головокружение, диспепсия, а также некоторые другие неприятные симптомы. FDA рекомендовало принимать Wegovy под наблюдением врача.