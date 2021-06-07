В США одобрили к использованию уколы от лишнего веса
Активное вещество препарата Wegovy — семаглутид, созданный компанией Novo Nordisk для помощи диабетикам. Речь идет о синтетическом аналоге глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) — человеческого гормона, который в норме синтезируется в организме в ответ на поступление пищи, и регулирует процессы, связанные с пищеварением. У диабетиков ГПП-1 стимулирует синтез инсулина, который нужен для регуляции уровня глюкозы в крови.
В результате применения семаглутида выяснилось, что люди, которые получают вещество в виде инъекций, заметно теряют в весе. Заинтересовавшись этим качеством препарата, ученые выяснили, что относительно большие дозы семаглутида помогают в больше с ожирением. Статья по теме появилась в издании The New England Journal of Medicine.
Эксперты FDA провели необходимые проверки и одобрили новый препарат для использования. Побочные эффекты препарата — тошнота, боли в животе, головокружение, диспепсия, а также некоторые другие неприятные симптомы. FDA рекомендовало принимать Wegovy под наблюдением врача.
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