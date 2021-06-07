Диетолог Бережная объяснила опасность отказа от соли

Радикальное уменьшение соли в рационе может привести к опасным для здоровья последствиям, предупреждают врачи.В интервью врача диетолога Ирины Бережной прозвучало мнение о том, что отказ от соли может быть опасным для организма, поскольку это повышает риск определенных нарушений. Говоря об этом, Бережная подчеркнула, что «без нее мы жить не можем». Диетолог объяснила, что«хлорид натрия входит в состав крови, слез, мочи, других жидкостей, и соль нам нужна».Медик назвала симптомы, свидетельствующие, что организм испытывает нехватку натрия и хлора:головная боль,головокружение,общая слабость,нарушение пищеварения,падение артериального давления.По словам Бережной, взрослый человек может потреблять до семи граммов соли в сутки. Систематический прием ее высоких доз способствует повышению кровяного давления, опасному для сердца и сосудистой системы.