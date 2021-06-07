Названы веские причины спать без подушки

Специалисты призывают отказаться от этого аксессуара.Для большинства людей подушка — обязательная постельная принадлежность. Многие из нас именно ее представляют первой, когда речь заходит о сне или отдыхе. Однако, считается, что спать без подушки очень полезно для здоровья.Перьевые, пуховые, ортопедические, маленькие и большие, квадратные и продолговатые – разнообразие видов подушек поражает воображение. И у каждого человека наверняка есть своя, любимая, на которой так сладко спится по ночам. Но почему же специалисты призывают отказаться от этого аксессуара?Причины, по которым стоит отказаться от подушкиПроблемы со спинойПостоянный сон на подушке может со временем привести к проблемам со спиной и деформации позвоночника, особенно если вы предпочитаете отдыхать в неправильной позе.Наиболее подвержены риску искривлений позвоночного столба те, кто постоянно работают за компьютером, и дополнительно нагружают мышцы спины. Не стоит удивляться, если рано или поздно они будут просыпаться с болью в пояснице. Устранить это ощущение можно, если убрать подушку или хотя бы спать на более плоской.Боль в шееКогда вы спите на слишком большой и высокой подушке, физиологическое положение спины и шеи меняется, что приводит к спазмам и боли. Чтобы избавить себя от этого дискомфорта, просто смените спальную принадлежность или откажитесь от нее вовсе. После этого подобные ощущения исчезнут, ведь во время сна спина и шея будут отдыхать.Головная больХорошая подушка должна удержать голову и шею на уровне позвоночника. Из-за того, что данная принадлежность со временем теряет форму, она перестает обеспечивать хорошую поддержку, и в конечном итоге вы просыпаетесь с головной болью, неприятными ощущениями в шее или плече. А у многих посреди дня внезапно появляется необъяснимая мигрень.Высыпания на кожеСпровоцировать появление прыщей на лице могут паразиты и микроорганизмы, которые обитают в подушке. Самый простой способ справиться с этой проблемой — менять наволочку если не каждый день, то каждые два дня точно. Но рано или поздно и этого будет недостаточно и, возможно, наилучший вариант — отказаться от подушки вовсе.АллергияНаполнитель подушек — благоприятная среда для развития бактерий и клещей. Последние могут доставить массу неприятностей человеку: аллергию, насморк, заложенность носа, чихание и слезотечение.Чтобы избавиться от клещей, рекомендуется стирать подушку в горячей воде каждые 4-6 месяцев. Точнее, это уменьшит количество паразитов, но не уничтожит их полностью.Единственный выход – отказаться от аксессуара.Сложно это представить, но в старых подушках столько микроорганизмов и пыли, что их вес составляет одну третью массы всей спальной принадлежности.Бронхиальная астмаКогда человек регулярно вдыхает споры грибов, которых предостаточно в наполнителе для подушек, те начинают накапливаться в легких. Чтобы избавиться от них, бронхи усиленно вырабатывают слизь, насыщенную антителами, предназначенными для борьбы с «захватчиками».Такая реакция обусловлена особенностями иммунитета человека. И все это, к сожалению, через некоторое время может закончиться развитием бронхиальной астмы.Храп и апноэ во снеКогда у вас заложен нос, полноценно отдохнуть просто невозможно. Сон неглубокий, ведь он сильно зависит от дыхания. А если вы еще и дышите ртом, то неудивительно, что начинаете храпеть.Иногда храп приводит к апноэ во сне – кратковременной остановке дыхания, которое может нанести существенный вред здоровью. Пересыхает горло, что приводит к пробуждению среди ночи, чтобы выпить стакан воды. Вероятно даже появление кашля. А виной всему – любимая подушка.АспергиллезЭто заболевание развивается из-за вдыхания спор грибов, населяющих подушку. Обычно они безвредны для человека. Но если он страдает от легочных патологий, ослабленной иммунной системы или тяжелой формы гриппа, эти споры могут вызвать инфекцию, вторгаясь в легкие и даже другие органы.Симптомы аспергиллеза включают в себя гипертермию, одышку и кровянистую мокроту. Течение болезни может быть крайне тяжелым, особенно если ее вовремя не диагностировать.