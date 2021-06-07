Названы опасные летние блюда, способные вызвать отравление
"Началось лето, многие россияне переехали на дачу, где, само-собой, готовят еду для застолья. В летний период на улице жарко, поэтому употребление скоропортящихся продуктов сопряжено с некоторыми рисками. Очень важно смотреть на сроки годности, а также на сроки хранения готовых продуктов или полуфабрикатов", — сказала Королева.
Диетолог подчеркнула, что нужно особенно внимательно смотреть на срок годности молочных и кисломолочных изделий, а также соусов и заправок. С осторожностью следует хранить приготовленную еду, которая может быстро портиться на жаре. "Летом нельзя хранить продукты при комнатной температуре, так как в еде могут быстро развиваться патогенные бактерии, способные спровоцировать желудочно-кишечные расстройства", — отметила специалист.
"Очень с большой осторожностью следует покупать готовое мясо. Лучше мариновать его самостоятельно. Например, в газированной воде и соке кислых ягод. Готовить мясо можно через три часа после начала процесса маринования", — добавила Королева.
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