Названы самые полезные виды орехов

Вкусно и полезно.Орехи — очень калорийный продукт. Поэтому, употреблять его стоит небольшими порциями.МиндальМиндаль — настоящий рекордсмен по количеству полезных свойств. Одна горсть миндаля содержит 1/8 дневной нормы белка, что делает его особенно незаменимым для тех, кто придерживается растительной диеты. Регулярное употребление миндаля в пищу способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает контролировать уровень холестерина. Высокое содержание витамина Е делает этот орех незаменимым для ровной, сияющей кожи.КешьюЭти маленькие сладкие орешки станут отличным дополнением к вашему рациону, даже если вы хотите сбросить вес. Здесь рекордное содержание растительного белка, полезных жиров, аминокислот, витаминов и минералов. Кешью помогает укрепить иммунитет и способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы.ФисташкиВысокое содержание железа в этих орехах способствует выработке эритроцитов (красных кровяных телец, которые транспортируют кислород и питательные вещества в организме), что делает фисташки отличным источником энергии. Кроме того, регулярное употребление фисташек в пищу помогает контролировать уровень холестерина.