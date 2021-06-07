Медики рассказали о пользе черешни для организма человека

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Черешня, сезон которой уже начался, является вкусным и полезным продуктом, который должен присутствовать в рационе.Все знают, что суточная потребность человеческого организма в клетчатке составляет двадцать пять - тридцать граммов, а черешня, в чашке которой примерно три грамма клетчатки, может быть отличным источником этого необходимого нашему организму элемента. Клетчатка нужна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, она участвует в регуляции массы тела, а также обеспечивает профилактику самых разных болезней.В состав черешни входят антоцианы и полифенолы, особенно полезные для суставов и мышц. Медики, соответственно, рекомендуют употреблять черешню людям, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы. Интересно, что противовоспалительные свойства черешни можно сравнить с ибупрофеном, только в отличие от последнего, у черешни нет никаких побочных эффектов.Исследователи из американского Национального фонда сна установили, что гормон мелатонин, который есть в составе черешни, обеспечивает здоровый режим сна, так как помогает контролировать циркадные ритмы. Известно, что если съесть перед сном всего двадцать пять ягод черешни, то можно повысить качество сна, сделав его более крепким и спокойным.