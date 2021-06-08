Кофеин повышает риск глаукомы

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Большие дозы кофеина увеличивают риск развития глаукомы, как показало исследование. Это касается людей с плохой генетикой в плане болезней зрения.Учёные из США установили, что если в ежедневном рационе человека присутствует большое количество кофеина, то риск глаукомы вырастает в три раза. Правда, это касается только людей, у которых имеется генетическая предрасположенность к появлению более высокого глазного давления и, как следствие, развития глаукомы.Проведено первое исследование, которое демонстрирует связь между диетой и генетикой при глаукоме. Его результаты публикует авторитетный научный журнал Ophthalmology, они могут предложить пациентам с плохой наследственностью в виде глаукомы у родственников уменьшить содержание кофеина в рационе и тем самым дополнительно защитить себя от развития опасной патологии. Отметим, что США, где и проводилось исследование, глаукома является основной причиной потери зрения.Исследователи оценили воздействие употребляемого кофеина на риск глаукомы и внутриглазного давления. Повышение показателей давления - это неотъемлемый фактор риска глаукомы. Впрочем, эта болезнь зрения может быть связана и с другими факторами. На начальной стадии глаукома почти не сопровождается симптомами, и ее не замечают, пока болезнь начинает прогрессировать и не развивается полноценная потеря зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)