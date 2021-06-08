Может ли человек умереть от ландышей

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Далеко не все знают об опасных свойствах такого нежного и милого растения, как ландыш. При этом, не смотря на свою хрупкую красоту, ландыш может нанести серьезный вред организму человека.Ягодами ландыша травятся и взрослые, и дети. При этом наблюдаются следующие симптомы: тошнота и рвота, бледность, боль в животе, головная боль и головокружение, состояние вялости, слабости. При сильном воздействии наблюдается потеря ориентации, спутанность сознания, аритмия.Отсутствие своевременной врачебной помощи приводит сначала к замедлению сердечного ритма, а затем способно привести к полной остановке сердца.Такие опасные свойства ягоды ландыша приобретают из-за гликозидов в их составе. Однако такую опасность представляют только ягоды ландыша, а не цветки."В ландыше содержатся сердечные гликозиды, поэтому гипотетически растение может представлять опасность. При этом экстракт ландыша (в котором гликозидов содержится на порядок больше) уже 300 лет используется в фармацевтике для лечения кардионеврозов (болезненных ощущений в области сердца).Содержание гликозидов в свежих цветах настолько незначительно, что неприятные ощущения в сердце могут возникнуть лишь у человека, съевшего несколько букетов этих растений. Гликозиды не растворяются в воде, поэтому вода из-под букета для сердца безопасна, к тому же она настолько быстро портится, что вряд ли её станут пить даже домашние животные", — объяснил изданию Aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.