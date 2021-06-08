Страшная правда о кариесе — пренебрежение чистотой полости рта может сокращать жизнь

Эмаль представляет собой самую твердую ткань в организме человека, но с годами бактерии портят даже такой прочный материал. По статистике Всемирной организации здравоохранения, кариес диагностируется у почти 100 процентов взрослых людей. Болезнь развивается не только из-за ненадлежащего подхода к гигиене полости рта, но и в результате чрезмерного пристрастия к сладкому."У человека на слизистой рта столько же бактерий, сколько людей на Земле. Это норма. Но при повышенном употреблении сахара происходит постепенное разрушение эмали под действием кислоты, которую выделяют бактерии, взаимодействующие с остатками еды", — говорит стоматолог.Чистить зубы, по словам Толмачевой, желательно после каждого приема пищи, или хотя бы утром и вечером. Однако в реальности люди часто забывают о чистке зубов перед сном, в результате чего у них развиваются серьезные заболевания, в частности — сердечно-сосудистые. "Микробы, которые живут в зубном налете, могут провоцировать опасные системные инфекции, сокращающие продолжительность жизни", — отметила специалист.