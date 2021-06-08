Страшная правда о кариесе — пренебрежение чистотой полости рта может сокращать жизнь
"У человека на слизистой рта столько же бактерий, сколько людей на Земле. Это норма. Но при повышенном употреблении сахара происходит постепенное разрушение эмали под действием кислоты, которую выделяют бактерии, взаимодействующие с остатками еды", — говорит стоматолог.
Чистить зубы, по словам Толмачевой, желательно после каждого приема пищи, или хотя бы утром и вечером. Однако в реальности люди часто забывают о чистке зубов перед сном, в результате чего у них развиваются серьезные заболевания, в частности — сердечно-сосудистые. "Микробы, которые живут в зубном налете, могут провоцировать опасные системные инфекции, сокращающие продолжительность жизни", — отметила специалист.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил mamasha в категорию Стоматология
Добавить комментарий