Невролог рассказал, каким должно быть питание подростка для гармоничного развития

Необходимо полноценное питание.Подростковый возраст человека – это испытание не только для родителей и окружения, но и для него самого. В период с 11 до 19 лет человеческий мозг совершает важный скачок в развитии. Очень важно, чтобы подросток получал нужные мозгу вещества из еды.В подростковом периоде мозг человека активно формирует новые нейронные связи, учится принимать самостоятельные решения (часто – эмоциональные), активно социализируется, развивает эмоциональную сферу, и еще формирует много функций, которые нужны будущему взрослому человеку.Конечно, в этот период особенно важно, чтобы подросток получал нужные мозгу вещества из своего рациона питания.Интересно, что мозг детей и подростков потребляет до 60% всей суточной энергии организма. Поэтому во время интенсивной умственной деятельности организму жизненно необходимо получать продукты, улучшающие его работу и работу мозга. Ведь пища, которую мы употребляем, самым прямым образом влияет на состояние нашего здоровья.Чтобы мозг подростка получал все необходимое, добавляйте в рацион своего ребенка такие продукты:Ягоды и фруктыКлубника, ежевика, черника и малина – все эти ягоды богаты витаминами, а также содержат множество компонентов, которые полезны для улучшения памяти.Яблоки, груши и абрикосы содержат железо, которое нужно мозгу для передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону.В день достаточно съедать горсть ягод (тем более, что сейчас как раз начинается их сезон), а также около 300 граммов фруктов.Орехи и семенаОрехи содержат жирные кислоты Омега-3, которые необходимы мозгу для его здоровой работы. А еще в них есть витамин Е, который защищает нервные клетки от повреждений. Кроме того, в орехах содержатся витамины А, В, а также лецитин (вещество, которое улучшает мозговую деятельность).Достаточно съедать горсть орехов в день. К слову, их идеально использовать в качестве здорового перекуса.Жирная рыбаЖирная рыба – еще один природный источник жирных кислот Омега-3. Интересно, что Омега-3, помимо плюсов, описанных в предыдущем пункте, также позитивно влияют на когнитивные способности человека, снижают риск развития депрессии, а также симптомы тревоги и синдрома дефицита внимания.Рыба – идеальный продукт для здорового ужина.Темный шоколадРечь идет о шоколаде, в котором содержится более 70% какао. Черный шоколад богат флавоноидами , которые улучшают приток крови к мозгу. Кроме того, в шоколаде ест железо, магний, медь, которые дают человеку энергию и помогают справляться со стрессом.Черный шоколад может стать отличным десертом, лучше – в первой половине дня.Зеленый чайО пользе зеленого чая написано уже много чего. Мы же сконцентрируемся на его полезном влиянии на работу мозга. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают мозг от свободных радикалов и сохраняют его здоровым на протяжении многих лет.В частности, в зеленом чае есть аминокислота под названием L-тианин. Она улучшает сон, помогает человеку удерживать концентрацию внимания, а также повышает когнитивные способности.