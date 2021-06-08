Почему вредно есть фрукты сразу после еды

Безусловно фрукты - кладезь полезных макро- и микроэлементов. Но их неправильное потребление может нанести организму вред.Многие привыкли есть фрукты после плотного приема пищи, но это не просто неэффективно, но еще и вредно. Лучше это делать в первои? половине дня, предпочтительнее натощак. Попадая в желудок, сладкие плоды проводят там не больше получаса, после чего мигрируют в тонкий кишечник - собственно, именно там и происходит процесс их переваривания. Но если при поступлении фруктов желудок полон, плоды в нем задерживаются, что становится причиной брожения и повышенного газообразования, что чревато появлением изжоги, а также ростом патогенной микрофлоры.Американский антрополог и диетолог Алан Уокер в результате множества проведенных исследований смог вывести идеальную формулу употребления фруктов и комбинирования их с другими продуктами. Выглядит она следующим образом:после перекуса свежими овощами фрукты можно есть спустя два часа;после обеда без мясных блюд - через три;после трапезы с мясом, особенно красным - через четыре.Почему фрукты нельзя есть в вечернее время суток? Все дело в том, что в этот период замедляется метаболизм, в связи с чем содержащиеся в сладких плодах клетчатка и фруктоза не успеют переработаться. Это, в свою очередь, может стать причиной появления жировых отложений и отечности.К числу самых полезных фруктов относятся:яблоки - полезны для желудочно-кишечного тракта и помогают укрепить иммунитет;бананы - источник калия, понижают давление и нормализуют работу сердца;лимон - укрепляет иммунитет и помогает снизить вес, помогая пройти профосмотр;киви - богаты разными витаминами. Полезны для системы пищеварения и иммунной системы человека;грейпфрут - нормализует обмен веществ, улучшает пищеварительные процессы.