Как клубника может помочь организму и в каком виде она полезнее всего
Как клубника может помочь организму
Клубника – одна из самых вкусных летних ягод. Помимо восхитительного вкуса, клубника имеет множество полезных свойств для здоровья и хорошего самочувствия. По данным ВОЗ, если в рацион включена клубника, то полезные свойства ягоды помогут:
предотвратить диабет;
рак;
сердечно-сосудистые нарушения.
Что полезного есть в клубнике для нас
Клубника богата клетчаткой и витамином С (выше, чем у лимона), содержит железо, кальций, калий, магний, йод, фолиевую кислоту и множество витаминов. Вдобавок она является богатым источником антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических заболеваний, воспалений и помогает нам не стареть.
Исследования также показали положительное влияние клубники на неврологическое состояние, здоровье глаз, кожи и кишечника.
Когда человек ест клубнику, у него повышается настроение: ягода стимулирует выработку гормонов радости в организме. В частности, приумножает содержание в крови дофамина.
Клубника как помощник в похудении
В 100 г клубники содержится всего 32 ккал, поэтому ее часто включают в различные диеты, а иногда она даже становится основным продуктом.
Однако я все же категорически не рекомендую составлять рацион из одних только ягод и садиться на так называемую клубничную монодиету. Клубника, как и любой другой продукт, приносит пользу, если соблюдать меру в ее употреблении.
Кому следует быть осторожным с клубникой
Основные противопоказания касаются аллергических свойств клубники и ее кислотных компонентов. Она абсолютно не подходит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, подобные гастриту, эрозивной и язвенной болезням.
Клубника и аллергия
Эта ягода – сильный аллерген, поэтому раньше ее не рекомендовали давать детям в раннем возрасте. Однако сейчас специалисты полагают, что чем раньше дети контактируют с аллергенными продуктами, тем меньше вероятности развития аллергии.
Естественно, стоит начинать с очень маленьких порций и следить за реакцией организма.
Также считаются безосновательными предостережения от употребления клубники беременными женщинами. Если у вас не было аллергии до беременности, то никакого вреда умеренная порция ягод не принесет.
Вторая по величине угроза для здоровья связана с количеством пестицидов и химических веществ в клубнике, поэтому важно выбирать правильно выращенную клубнику.
В каком виде клубника полезней
Хочу заметить, что наибольшую пользу клубника приносит только в свежем виде. Самый эффективный способ консервации – не варенье или компоты, а замораживание клубники. Не забудьте отправить в морозильную камеру несколько лотков со спелыми ягодами, чтобы наслаждаться клубникой зимой! Хвостики от клубники лучше не выбрасывать, а готовить из них чай. Это прекрасный витаминный напиток, особенно при простуде. Лето – прекрасное время наслаждаться вкусом и наполнить организм жизненной энергией этой прекрасной ягоды.
Вкусные рецепты с клубникой
Ягода весьма универсальна и хорошо сочетается по вкусу со свежей зеленью. Из спелых сладких ягод можно приготовить не только десерт со сливками или смузи. Например, детям, да и нам с вами, лучше есть домашнее мороженое с клубникой.
Салат с рукколой и клубникой
Ингредиенты
руккола – 70-100 г;
клубника – 100-150 г;
моцарелла – 150 г;
масло оливковое – 1 ст. л.;
бальзамический уксус и специи – по вкусу.
Способ приготовления
Возьмите три или четыре клубнички, промойте, порежьте и измельчите в блендере до пюреобразного состояния.
Добавьте оливковое масло, перемешайте еще раз. Поперчите и добавьте любимые специи по вкусу. Необычная заправка готова.
Рукколу с моцареллой полейте клубничной заправкой, добавьте еще бальзамического уксуса сверху.
Полезное мороженое
Ингредиенты на 1 порцию
клубника – 100 г;
банан – 50 г;
греческий йогурт – 50 мл;
мед – по вкусу.
Способ приготовления
Все ингредиенты взбить в блендере и разлить по стаканчикам или в формы. Поставить в морозильную камеру. Мороженое готово.
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