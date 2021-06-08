Как клубника может помочь организму и в каком виде она полезнее всего

Есть просто так или с йогуртом, варить варенье и готовить неожиданные пикантные блюда – клубнику можно применять по-разному. Но, вероятно, мало кто из нас задумывается, сколько же ее можно. Разве что те, у кого есть аллергические реакции на ягоду. Диетолог Валентина Яковлева рассказала, кому следует быть острожным с клубникой, и предложила два полезных рецепта.

Как клубника может помочь организму

Клубника – одна из самых вкусных летних ягод. Помимо восхитительного вкуса, клубника имеет множество полезных свойств для здоровья и хорошего самочувствия. По данным ВОЗ, если в рацион включена клубника, то полезные свойства ягоды помогут:

предотвратить диабет;
рак;
сердечно-сосудистые нарушения.

Что полезного есть в клубнике для нас

Клубника богата клетчаткой и витамином С (выше, чем у лимона), содержит железо, кальций, калий, магний, йод, фолиевую кислоту и множество витаминов. Вдобавок она является богатым источником антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических заболеваний, воспалений и помогает нам не стареть.

Исследования также показали положительное влияние клубники на неврологическое состояние, здоровье глаз, кожи и кишечника.

Когда человек ест клубнику, у него повышается настроение: ягода стимулирует выработку гормонов радости в организме. В частности, приумножает содержание в крови дофамина.

Клубника как помощник в похудении

В 100 г клубники содержится всего 32 ккал, поэтому ее часто включают в различные диеты, а иногда она даже становится основным продуктом.

Однако я все же категорически не рекомендую составлять рацион из одних только ягод и садиться на так называемую клубничную монодиету. Клубника, как и любой другой продукт, приносит пользу, если соблюдать меру в ее употреблении.

Кому следует быть осторожным с клубникой

Основные противопоказания касаются аллергических свойств клубники и ее кислотных компонентов. Она абсолютно не подходит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, подобные гастриту, эрозивной и язвенной болезням.

Клубника и аллергия

Эта ягода – сильный аллерген, поэтому раньше ее не рекомендовали давать детям в раннем возрасте. Однако сейчас специалисты полагают, что чем раньше дети контактируют с аллергенными продуктами, тем меньше вероятности развития аллергии.

Естественно, стоит начинать с очень маленьких порций и следить за реакцией организма.

Также считаются безосновательными предостережения от употребления клубники беременными женщинами. Если у вас не было аллергии до беременности, то никакого вреда умеренная порция ягод не принесет.

Вторая по величине угроза для здоровья связана с количеством пестицидов и химических веществ в клубнике, поэтому важно выбирать правильно выращенную клубнику.

В каком виде клубника полезней

Хочу заметить, что наибольшую пользу клубника приносит только в свежем виде. Самый эффективный способ консервации – не варенье или компоты, а замораживание клубники. Не забудьте отправить в морозильную камеру несколько лотков со спелыми ягодами, чтобы наслаждаться клубникой зимой! Хвостики от клубники лучше не выбрасывать, а готовить из них чай. Это прекрасный витаминный напиток, особенно при простуде. Лето – прекрасное время наслаждаться вкусом и наполнить организм жизненной энергией этой прекрасной ягоды.

Вкусные рецепты с клубникой

Ягода весьма универсальна и хорошо сочетается по вкусу со свежей зеленью. Из спелых сладких ягод можно приготовить не только десерт со сливками или смузи. Например, детям, да и нам с вами, лучше есть домашнее мороженое с клубникой.

Салат с рукколой и клубникой

Ингредиенты

руккола – 70-100 г;
клубника – 100-150 г;
моцарелла – 150 г;
масло оливковое – 1 ст. л.;
бальзамический уксус и специи – по вкусу.

Способ приготовления

Возьмите три или четыре клубнички, промойте, порежьте и измельчите в блендере до пюреобразного состояния.
Добавьте оливковое масло, перемешайте еще раз. Поперчите и добавьте любимые специи по вкусу. Необычная заправка готова.
Рукколу с моцареллой полейте клубничной заправкой, добавьте еще бальзамического уксуса сверху.

Полезное мороженое

Ингредиенты на 1 порцию

клубника – 100 г;
банан – 50 г;
греческий йогурт – 50 мл;
мед – по вкусу.

Способ приготовления

Все ингредиенты взбить в блендере и разлить по стаканчикам или в формы. Поставить в морозильную камеру. Мороженое готово.
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