Четыре основных плюса авокадо

Авокадо набирает всё большую популярность в разных странах мира, и люди употребляют этот фрукт как компонент для блюд и смузи или по-отдельности. В авокадо содержатся полезные жирные кислоты, но у него есть и другие несомненные преимущества для здоровья.Калий. В порции авокадо весом 100 г содержится 485 мг калия. А в одном банане всего 358 мг на 100 г. Данный минерал регулирует функцию нервной системы и перемещает питательные вещества в клетки, одновременно выводя из организма отходы жизнедеятельности.Мононенасыщенные жиры. Это молекулы жира с одной ненасыщенной углеродной связью. Данный тип жира снижает уровень «плохого» холестерина, не влияя на показатели «хорошего». При избытке «плохого» холестерина тот отвердевает по краям артерий и сужает их, что грозит тромбами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.Пищевые волокна. В одном авокадо 7 г клетчатки на 100г. А продукты с высоким содержанием пищевых волокон помогают сохранять чувство насыщения дольше. Это делает авокадо идеальным диетическим продуктом.Фолиевая кислота. Жирные фрукты содержат много фолиевой кислоты. В 100 г авокадо ее приблизительно 81 микрограмм. Это витамин группы В, который очень важен для нормальной работы мозга и даже здоровой беременностт.