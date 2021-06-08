Длительный коронавирус: кто ему подвержен и каковы симптомы

Негативные симптомы, свойственные длительному коронавирусу, сохраняются более четырех недель после первоначального заражения.Специалисты Управления национальной статистики (ONS) рассказали о проявлении длительного коронавируса, назвав его «явлением, которое еще не полностью изучено». Люди, страдающие им, испытывают разного рода недомогания в течение длительного времени после перенесенного COVID-19.Кто подвержен. По словам руководителя отдела анализа здоровья и жизненных событий ONS Джули Стэнборо,«длительный COVID чаще всего встречается у людей в возрасте от 35 до 69 лет, у женщин, живущих в наиболее неблагополучных районах, а также у людей с уже существующей инвалидностью или плохим состоянием здоровья».Также эксперты отмечают высокую подверженность данному нарушению у представителей двух профессий.«Анализ показывает, что среди медицинских и социальных работников наблюдается более высокая распространенность длительного коронавируса, чем у тех, кто работает в других секторах», - заявила Джули Стэнборо.Что отличает состояние длительного коронавируса. Специалисты констатируют, что основная часть людей, заразившихся коронавирусом, чувствуют себя хорошо спустя несколько недель после инфицирования, но также немало заболевших полностью выздоравливают только в течение трех месяцев. Если симптомы разных недомоганий сохраняются более 12 недель, это может быть признаком длительного коронавируса. Вероятность его появления не связана с тем, насколько тяжело инфекция переносится человеком, подчеркивают они.Симптомы. Британские медики постулируют, что наиболее распространенными симптомами длительного коронавируса являютсяУсталость.Сбивчивое дыхание.Мышечные боли.Трудности с концентрацией внимания.Боль или стеснение в груди.Проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»).Нарушение сна (бессонница).Учащенное сердцебиение.Головокружение.Ощущение «уколов иголками» в коже.Боли в суставах.Депрессия и тревога.Звон, боли в ушах.Диарея, боли в животе, потеря аппетита.Высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменение обоняния или вкуса.Высыпания на коже.Всем, у кого наблюдаются симптомы длительного ковида, нужно записаться на прием к врачу, провести анализы крови, проверить ваше артериальное давление и, возможно, назначить рентген – с такой рекомендацией выступила Национальная служба здравоохранения (NHS).