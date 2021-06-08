Длительный коронавирус: кто ему подвержен и каковы симптомы
Специалисты Управления национальной статистики (ONS) рассказали о проявлении длительного коронавируса, назвав его «явлением, которое еще не полностью изучено». Люди, страдающие им, испытывают разного рода недомогания в течение длительного времени после перенесенного COVID-19.
Кто подвержен. По словам руководителя отдела анализа здоровья и жизненных событий ONS Джули Стэнборо,
«длительный COVID чаще всего встречается у людей в возрасте от 35 до 69 лет, у женщин, живущих в наиболее неблагополучных районах, а также у людей с уже существующей инвалидностью или плохим состоянием здоровья».
Также эксперты отмечают высокую подверженность данному нарушению у представителей двух профессий.
«Анализ показывает, что среди медицинских и социальных работников наблюдается более высокая распространенность длительного коронавируса, чем у тех, кто работает в других секторах», - заявила Джули Стэнборо.
Что отличает состояние длительного коронавируса. Специалисты констатируют, что основная часть людей, заразившихся коронавирусом, чувствуют себя хорошо спустя несколько недель после инфицирования, но также немало заболевших полностью выздоравливают только в течение трех месяцев. Если симптомы разных недомоганий сохраняются более 12 недель, это может быть признаком длительного коронавируса. Вероятность его появления не связана с тем, насколько тяжело инфекция переносится человеком, подчеркивают они.
Симптомы. Британские медики постулируют, что наиболее распространенными симптомами длительного коронавируса являются
Усталость.
Сбивчивое дыхание.
Мышечные боли.
Трудности с концентрацией внимания.
Боль или стеснение в груди.
Проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»).
Нарушение сна (бессонница).
Учащенное сердцебиение.
Головокружение.
Ощущение «уколов иголками» в коже.
Боли в суставах.
Депрессия и тревога.
Звон, боли в ушах.
Диарея, боли в животе, потеря аппетита.
Высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменение обоняния или вкуса.
Высыпания на коже.
Всем, у кого наблюдаются симптомы длительного ковида, нужно записаться на прием к врачу, провести анализы крови, проверить ваше артериальное давление и, возможно, назначить рентген – с такой рекомендацией выступила Национальная служба здравоохранения (NHS).
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий