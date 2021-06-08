Веганство и вегетарианство: каковы последствия для детей?

В последние годы увеличился интерес к диетам с преобладанием растительной пищи. Одна из причин, по которым люди переходят на вегетарианскую или веганскую диету – забота о своем здоровье. Многие руководства по питанию содержат рекомендацию употреблять по возможности больше еды растительного происхождения.Эффекты растительных диет изучены преимущественно для взрослых людей. Известно, что вегетарианство и веганство снижают риск сердечно-сосудистых болезней, но увеличивают вероятность переломов, поскольку растительная пища содержит мало кальция. Однако какое побочное действие на детей может оказать исключение целых групп продуктов из рациона, известно недостаточно.В новом исследовании приняли участие 187 здоровых детей в возрасте от 5 до 10 лет. 60 из них были вегетарианцами, 50 – веганами, 70 ели все виды пищи (контрольная группа). Все они следовали указанным диетам больше одного года. Для уточнения характера питания в течение двух недель родители подробно записывали, что едят дети.Исследование показало, что у детей, которые ели только растительную пищу, были значительно лучше показатели сердечно-сосудистого здоровья (масса тела, уровень липидов и глюкозы в крови и другие). В частности, веганская диета была связана со снижением уровня липопротеринов низкой плотности («плохого холестерина») в крови на 25% по сравнению с показателями «мясоедов».В то же время, неожиданно для ученых, у детей, которые были на вегетарианской диете, профиль сердечно-сосудистого здоровья был близок к показателям детей, которые ели все виды пищи. По сравнению с веганами у них в крови был выше уровень глюкозы натощак, липопротеинов очень низкой плотности и триглицеридов.«Сначала мы удивились такому профилю сердечно-сосудистого здоровья у детей-вегетарианцев, но данные об их диете показали, что они ели обработанные вегетарианские продукты, в которых уровень клетчатки и сахара не такой здоровый, как в рационе веганов. Мы видим, что просто есть растительную пищу недостаточно, мы все еще должны выбирать здоровые продукты», – сказала Малоржата Десмонд (Ma?gorzata Desmond), профессор Университетского колледжа Лондона и Мемориального института детского здоровья в Варшаве, соавтор исследования.Дети-веганы были в среднем на 3 сантиметра ниже, чем дети с другими типами питания, им чаще не хватало витамина В12, содержание минералов у них в костях было на 4-6% ниже.Ученые отмечают, что в веганской диете меньше витаминов В12 и D, а также кальция. Это может объяснить обнаруженные особенности их развития. Однако авторы исследования считают, что эти недостатки можно компенсировать при помощи рационального применения пищевых добавок с этими веществами.Авторы пишут, что сейчас неизвестно, сохранятся ли описанные проблемы (дефицит витаминов и более, меньшая минеральная плотность костей и низкий рост) во взрослом возрасте и будут ли они оказывать влияние на здоровье в будущем. Чтобы определить, действительно ли их причиной является веганская диета, нужно провести больше исследований.