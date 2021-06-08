Затрудненное глотание сигнализирует об опасном заболевании

По данным Фонда Паркинсона, люди с одноименной болезнью могут сталкиваться с изменениями или проблемами с глотанием. Специалисты фонда отмечают, что, поскольку болезнь является двигательным расстройством, она может влиять на глотание, включающее сложную последовательность движений, о которой мы обычно не задумываемся. Именно поэтому стоит обратить внимание на затруднения с глотанием, если они внезапно появились.В статье, опубликованной в Journal of Movement Disorders, отмечается, что проблемы с глотанием (дисфагия) являются распространенным симптомом среди людей с болезнью Паркинсона даже на самых ранних стадиях. В некоторых случаях они могут быть даже первыми признаками болезни.Фонд Паркинсона отмечает, что признаки дисфагии не всегда очевидны, и многие люди не могут точно описать данные симптомы. Важно знать, что дисфагия не всегда проявляется в виде кашля или удушья, зачастую она может быть незначительной.Фонд рекомендует следить за изменениями веса, избеганием питья, ощущением застрявшей пищи в горле, слюнотечением, скоплением пищи вдоль линии десен, изжогой, болями в горле и проблемами с удержанием пищи или жидкости во рту. Если вы заметили, что испытываете какие-либо из этих симптомов, обязательно сообщите об этом своему врачу. Раннее обнаружение дисфагии может улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона.