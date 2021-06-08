Закисление, которого все боятся: существует ли оно?

Загуглить строение сердца или симптоматику заболевания - рутинное дело. Благодаря популяризации научных достижений мы можем изучать работу организма, даже не вставая с дивана. Однако мало просто открыть браузер - нужно уметь вычленить достоверную информацию среди модных теорий, созданных с помощью мастерского коверкания фактов.Одна из таких теорий говорит, что употребление соды, перекиси водорода и других веществ, которыми мы обычно чистим застарелые пятна на одежде, ощелачивают организм и делают его здоровым. Разберемся, так ли это?В чем суть закисления?Сторонники данной теории утверждают, что закисление организма приводит к остеопорозу, раку, снижению иммунитета и всевозможным воспалительным процессам. Закислению организма способствует употребление кислых продуктов. Перечень разнится от источника к источнику, но в целом выглядит примерно так:красное мясо (в меньшей степени - белое мясо, яйца и рыба);сахар, сахарозаменители и все, что их содержит;какао и его производные;кофеин;молочные продукты;зерновые крупы;мучные изделия;рис, кукуруза.Также к закислению приводят плохие привычки, недостаток или избыток физических нагрузок.К здоровым продуктам, то есть щелочным, относят почти все овощи, бобовые, зелень, фрукты, ряд орехов. К методам ощелачивания относятся употребление натощак воды с лимонным соком, воды с перекисью водорода и т.д. Предполагается, что, употребляя такие продукты, мы ощелачиваем организм и повышаем его сопротивляемость почти всем на свете заболеваниям. И наоборот, употребляя кислую еду, мы способствуем развитию некоторых болезней.Откуда растут корни?История теории закисления уходит корнями в 19 век. Тогда физиологи изучали влияние диеты на кислотность мочи, чтобы понять, какую роль играют почки в регулирующих механизмах организма. Французский биолог Клод Бернар, проводя эксперимент на кроликах, изменил их диету с преимущественно растительной на преимущественно животную - в результате наблюдалось изменение мочи с более щелочной на более кислую.Это наблюдение вдохновило других ученых в 1912 году на эксперимент по сжиганию пищи с целью определить кислотность золы. Выяснили, что одни продукты оставляют кислую золу, другие - щелочную, и предположили, что подобные процессы могут происходить и в человеческом организме. Чтобы эта теория сработала, нужно предположить, что пища действительно может настолько влиять на кислотность нашего организма.Как организм поддерживает кислотно-щелочной баланс и что это такое?Иными словами, это кислотно-основное равновесие, то есть относительное постоянство соотношения “кислота-основание” внутренней среды организма. Это явление - часть гомеостаза, то есть способности к саморегуляции. Гомеостаз является одним из главных свойств любого живого организма. Впервые понятие сформулировано, кстати, тоже Клодом Бернаром. Разве стал бы ученый, заявляющий о способности живого организма к саморегуляции, утверждать, что равновесие нашей внутренней среды можно существенно нарушить, просто поев яичницы с кукурузой?Вспомним понятие ph - концентрация ионов водорода. Нейтральный (то есть не кислый и не щелочной) ph равен 7, ниже 7 - кислый ph, выше 7 - щелочной.У нашей крови узкий диапазон ph - от 7,35 до 7,45. В интересах организма и вполне ему по силам поддерживать этот уровень. Если ph сдвигается выше 7,45, такое состояние называется алкалозом. Если ниже 7,35 - это ацидоз. [2] И в том, и в другом случае ферментные системы перестают работать нормально, нарушается синтез АТФ (аденозинтрифосфорная кислота - поставщик энергии для биохимических процессов) в клетках, нарушается нервная проводимость, в более тяжелых случаях человек может потерять сознание и впасть в кому. Комы, конечно, может и не быть, но в целом такие состояния являются не причиной, а следствием болезни и не имеют отношения к большинству людей. Примеры:дыхательный ацидоз при тяжелой пневмонии;тяжелое алкогольное отравление (в простонародье “словить белку”);кетоацидотическая кома при сахарном диабете и др.В силу того, что кислотно-щелочное равновесие не предусматривает излишков ни кислот, ни щелочей, что следует из названия, уже на этом этапе выдуманная необходимость ощелачивания представляется несостоятельной.Какие органы помогают сохранять равновесие?В нашем организме постоянно происходят процессы обмена веществ.. Конечными продуктами этих процессов являются угольная и молочная кислоты, углекислый газ, ионы водорода и мн.др. Все это нужно утилизировать, сохранив узкий коридор ph, при котором мы можем нормально функционировать. Поскольку даже небольшие сдвиги ph крови могут привести к неприятным последствиям, наш мудрый организм предусмотрел несколько уровней защиты от “шлаков и токсинов”, которые работают строго и безотказно. Наиболее активно в регуляции ph участвуют буферные системы крови, легкие и почки.ПочкиПочки помогают связать ионы водорода, накапливающиеся в крови, с гидрокарбонатом HCO3 и превратить все это в угольную кислоту H2CO3, которая распадается на воду и углекислый газ. Углекислый газ мы выдыхаем легкими, а почки дальше вырабатывают гидрокарбонат. Как только кислот становится меньше, интенсивность работы почек немного снижается.Лишние щелочи и кислоты почки выводят с мочой, и в зависимости от примесей она будет кислой или щелочной. Однако это касается исключительно свойств самой мочи, а свойства внутренней среды остаются неизменными.ЛегкиеБазовые примеры интенсивной работы легких - человек задыхается, если быстро бежит или выполняет тяжелую физическую работу.То есть в какой-то момент кислотность достигает такого предела, что мы задыхаемся полностью и нам нужно время отдышаться. За время усиленного дыхания легкие освобождаются от излишков углекислого газа. Когда концентрация CO2 сокращается, мы перестаем часто дышать. То есть в отличие от почек, легкие более быстро возвращают крови нормальный уровень ph.Итак, незначительный сдвиг ph моментально будет компенсирован либо легкими, либо почками.Пройдемся по основным тезисам теории закисленияЗакисление провоцирует развитие остеопорозаИмеется в виду следующее: остеопороз якобы возникает из-за того, что при поступлении кислой пищи организм компенсирует закисление крови выделением ионов кальция, а это приводит к хрупкости костей. Сторонники данного постулата опираются на такой аргумент, как результаты однократно взятого анализа мочи.Однако эти данные не информативны ввиду того, что соли кальция выделяются с мочой ежедневно. И это свидетельствует лишь о том, что вы съели что-то содержащее кальций, он усвоился, а его равнозначная доля выделилась почками.Состоятельность данной теории проверить достаточно легко с помощью денситометрии. Денситометром оценивают изменение плотности костной ткани, ее минерализации и т.д. Разумеется, такие исследования проводились, и никакой связи между кислотной диетой и разрушением костей выявлено не было.Обывательская щелочная диета скорее всего будет представлять собой не самое продуманное вегетарианство. Рассудите, много ли людей размышляют о том, как бы им добыть дневную норму белка из бобовых? В этом случае именно такой тип питания будет способствовать слабым костям.Употребляемый в меру животный белок способствует укреплению костной ткани через увеличение синтеза коллагена, который необходим для формирования костного матрикса.Раковые опухоли лучше растут в кислой средеСвязь между кислой диетой и возникновением рака основана на теории нобелевского лауреата Отто Варбурга о том, что раковые клетки возникают вследствие снижения митохондриального дыхания. В ходе эксперимента ученый обнаружил, что раковые клетки используют бескислородный тип питания. Данное явление получило название эффекта Варбурга, вопрос о функции которого все еще остается открытым. Сторонники теории закисления спекулируют на имени ученого и уже опровергнутой 50 годами ранее гипотезе о том, что замена типа питания клетки является первопричиной рака. Однако это скорее следствие или характерный эффект мутаций, вызывающих рак. Раковые опухоли действительно прекрасно развиваются в кислой среде, но щелочная среда им также подходит. Более того, опухоль сама генерирует большое количество молочных кислот. Опухоли питаются глюкозой и перерабатывают ее с помощью анаэробных процессов, в результате чего кислоты и образуются.Кислая диета провоцирует хронические заболеванияПоследний тезис гласит, что здоровье можно улучшить, если не употреблять кислые продукты. Иронично, но зерно правды здесь присутствует, хотя и не имеет никакого отношения к изменению кислотности. Все до боли просто и сводится к сбалансированной диете, богатой разнообразными овощами и в умеренном количестве фруктами, с достаточным количеством белков и жиров. Всем также известно, что потребление рафинированных продуктов, алкоголя и красного мяса должно быть дозированным. Разумеется, нет никакого смысла переходить на диету исключительно из брокколи и куриной грудки. Нужно просто сознательно относиться к потреблению пищи.В завершение хотим привести пару фактов из биографии Роберта О. Янга, известного популяризатора щелочных диет. Несколько лет назад он был осужден за осуществление медицинской практики без лицензии. Он представлялся врачом, коим на самом деле никогда не являлся, и убедил нескольких онкобольных предпочесть щелочную диету нормальному лечению, что повлекло за собой несколько смертей.Теория закисления и связанная с ней щелочная диета - не более чем модная теория, следование которой никак не скажется на вашем здоровье. Переход к разнообразному сбалансированному питанию, включающему и растительную, и животную еду - лучшее, что можно сделать для своего организма.