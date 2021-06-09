Здоровый офис: как превратить минусы сидячей работы в плюсы

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Работаете в офисе, обедаете на ходу и не всегда полезными продуктами, не остается времени на спорт, а в жизни слишком много стресса? Мы знаем, как вам помочь!Лишний вес, проблемы со сном, постоянный стресс, боли в спине, а в перспективе – болезни сердца и повышенный сахара в крови. Тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе – и получаешь все «прелести» сидячего образа жизни, помноженного на постоянное нервное напряжение и нарушения питания. Можно ли работать в офисе и оставаться здоровым? Наш ответ – можно! Но с некоторыми усилиями. И сейчас мы расскажем, какими именно.Обустройте рабочее местоЧем больше времени мы проводим в сидячем положении, тем сильнее страдает наше здоровье. Врачи говорят, что даже 4 часов непрерывного сидения в день уже достаточно для того, чтобы здоровье начало разрушаться: негативный эффект наступает уже через неделю. Одним из выходов может стать замена привычного стула на фитбол: на нем даже необязательно сидеть постоянно, достаточно просто время от времени пересаживаться. Таким образом вы совместите тренировку и работу, поддержите здоровье позвоночника и даже сможете сбросить лишний вес.Еще один выход – оборудовать рабочее место столом-конторкой, чтобы работать не сидя, а стоя.Правильно разместите мониторБольшинство офисных работников трудятся за компьютером – и их глаза этому совсем не рады. Чтобы поддержать здоровье органов зрения, стоит, во-первых, не забывать о гимнастике для глаз и делать обязательные перерывы каждый час. А, во-вторых, обязательно позаботьтесь о правильном размещении мониторов: их стоит поставить чуть ниже уровня зрения, чтобы во время работы вам приходилось чаще моргать, тем самым смачивая роговицу глаза.Заведите комнатные растенияПричем пусть эти растения будут живыми, а не искусственными. Растения с широкими листьями помогут поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, сделают воздух чище, а самое главное – помогут снизить уровень стресса, этого обязательного спутника всех современных офисов.Никогда не обедайте на рабочем местеВо-первых, это негигиенично. Во-вторых, плохо влияет на фигуру и обмен веществ: даже если вы приносите с собой более-менее здоровую еду, съедая ее на рабочем месте, вы не будете концентрироваться на процессе, будете есть торопливо и, возможно, съедите больше, чем надо. Наконец, обеденный перерыв – это удобный предлог, чтобы выйти из офиса и немного прогуляться. Даже если рядом с офисным зданием нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего парк или сквер, все равно небольшая прогулка поможет расслабиться, переключиться, немного снять стресс, а самое главное – размяться после длительного сидения.Приучите себя к производственной гимнастикеЗаведите простое правило: каждый час, в течение которого вы сидите, делайте хотя бы пятиминутный перерыв для небольшой разминки. Совершенно необязательно делать полноценную гимнастику: достаточно нескольких наклонов или приседаний (если это возможно), марширования на месте или просто прогулки по коридору.Соблюдайте питьевой режимПоставьте рядом с компьютером бутылку с водой (можно добавить ломтик лимона, огурца, апельсина, веточку мяты или горсть замороженных или свежих ягод). Когда бутылка стоит рядом, мы чаще к ней «прикладываемся» и в итоге получаем достаточно жидкости, которая необходима для нашего здоровья.