Секрет молодости: мужчины «помолодели» на несколько лет, выполняя три простые условия

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Результат эксперимента превзошел все ожидания.О здоровом образе жизни и правильном питании написано уже миллионы статей. Но работает ли это все на самом деле.Немецкий журнал Focus описал экспериментальное исследование, которое показало, как здоровый образ жизни меняет характер модификаций нашей ДНК.Суть исследованияХронологический возраст не всегда соответствует биологическому возрасту нашего организма. Скорость изменения тканей, органов и клеток зависит от генетической предрасположенности, образа жизни, влияния окружающей среды, а также от стресса. Эти возрастные изменения можно измерить по различным биомолекулам, а также по длине концевых участков хромосом и по модификациям ДНК.В отличие от генетических факторов, характер эпигенетических модификаций ДНК непостоянен: он меняется с возрастом и образом жизни.Исследователи изучили это в рамках экспериментального исследования с участием 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. На восемь недель половина испытуемых изменила свой образ жизни: они занимались спортом не менее 30 минут каждый день, спали не менее семи часов в сутки и регулярно выполняли дыхательные упражнения для расслабления.Кроме того, испытуемые скорректировали свой рацион питания: они ели мало животного белка и углеводов, но при этом много овощей. Их ритм питания соответствовал умеренному интервальному голоданию, при котором они не принимали никакой пищи с 19 часов вечера до 7 часов утра. Также участники получали БАД с различными растительными ингредиентами и пробиотик с молочнокислыми бактериями.В начале и конце исследования ученые взяли у испытуемых образцы ДНК из слюны и изучили характер эпигенетических модификаций.РезультатХотя мужчины изменили свой образ жизни всего на восемь недель, в характере эпигенетических модификаций произошли значительные изменения: их эпигенетические часы перевелись назад на 1,96 года, в то время как участники контрольной группы за тот же период стали старше в эпигенетическом смысле на 1,27 года. В целом разница между двумя группами составила более трех лет.Исследователи связывают значительное «омоложение» с тем, что их диетические рекомендации были разработаны специально с этой целью.Впрочем, исследователи также признают, что еще предстоит выяснить, как именно обращение вспять эпигенетических часов влияет на общее состояние здоровья.