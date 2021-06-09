Диетолог раскрыла секрет дешевого правильного питания
Прежде всего, Асият отметила снижение цен на овощи и фрукты летом - а ведь именно они составляют половину здоровой продуктовой корзины. Особое внимание диетолог советует уделять фермерским рынкам, там приобретать плоды еще дешевле.
«Лето — это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года»,
— рекомендует Хачирова.
Также эксперт напомнила, что овощи, фрукты и зелень можно выращивать самостоятельно. Тем более, что сейчас на земледелие тренд.
«Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает»,
— резюмировала доктор.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://neboley.com.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий