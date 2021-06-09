От каких бед нас может уберечь белок

От защиты костей до профилактики жирового гепатоза - достаточное количество белка в нашем рационе поможет избежать множества серьезных проблем со здоровьем. Белок нужен мышцам, коже, волосам, костям и вообще каждой ткани нашего тела.Белок часто называют строительным блоком организма, это важное питательное вещество, которое обязательно должно присутствовать в рационе. При пищеварении белок расщепляется на аминокислоты, которые способствуют росту тканей организма. Белок имеет решающее значение для сохранения здоровья и силы мышц и костей, он оказывает влияние на волосы и ногти. Для того, чтобы тело функционировало без сбоев, нужно получать достаточное количество белка.Дефицит белка или гипопротеинемия сопровождается вялостью и слабостью, постоянными вирусными инфекциями, истончением и ломкостью волос, сухостью кожи, изменениями настроения, ломкостью ногтей. При нехватке белка часто бывает довольно сложно похудеть. Наконец, не получающие адекватного количества белка люди не могут восстанавливать потерянные мышцы, и они сгорают вместо жира.Еще одна серьезная проблема при дефиците белка - жировой гепатоз. Это скопление жира в клетках печени, которое в случае отсутствия лечения может привести к рубцеванию органа и печеночной недостаточности. Низкое потребление белка подвергает риску кости, задерживает рост у детей, приводит к проблемам с кожей, волосам и ногтями. Вот почему так важно употреблять не менее 1,5 г белка на килограмм веса. И при весе 60 кг, к примеру, нужно съедать от 60 до 90 г белка к в день. Налегайте на мясо, яйца, рыбу, молочные продукты, фасоль и бобы, либо пищевые добавки с белком.