Потливость может оказаться симптомом опасных болезней - врачи

На вероятный неожиданный признак опасных заболеваний, включая рак, может указывать ночная потливость.Иногда более интенсивный пот ночью может оказаться признаком опасных болезней, об этом в интервью изданию Focus сообщил врач общей практики Йенс Вагенкнехт (Германия).Медик констатировал, что потливость в ночные часы, наблюдаемая продолжительный период времени, может быть связана с развитием в организме некоторых нарушений.По словам немецкого специалиста, «обильное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях».Вагенкнехт посоветовал обращаться к терапевту в случае подобной потливости. Если ночное потоотделение сопровождается потерей веса, приступами лихорадки (в том числе происходящей во сне), медлить с визитом к врачу нельзя ни в коем случае. Такой комплекс, как правило, связан с серьезными заболеваниями. Обследование уточнит это и поможет определиться со спецификой лечения, подчеркнул эксперт.