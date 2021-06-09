Потливость может оказаться симптомом опасных болезней - врачи
Иногда более интенсивный пот ночью может оказаться признаком опасных болезней, об этом в интервью изданию Focus сообщил врач общей практики Йенс Вагенкнехт (Германия).
Медик констатировал, что потливость в ночные часы, наблюдаемая продолжительный период времени, может быть связана с развитием в организме некоторых нарушений.
По словам немецкого специалиста, «обильное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях».
Вагенкнехт посоветовал обращаться к терапевту в случае подобной потливости. Если ночное потоотделение сопровождается потерей веса, приступами лихорадки (в том числе происходящей во сне), медлить с визитом к врачу нельзя ни в коем случае. Такой комплекс, как правило, связан с серьезными заболеваниями. Обследование уточнит это и поможет определиться со спецификой лечения, подчеркнул эксперт.
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