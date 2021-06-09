Ученые выяснили, как замораживание влияет на питательную ценность овощей

Не стоит бояться замороженных продуктов.Многие люди негативно оценивают замороженные овощи, считая их «плохими полуфабрикатами».Обычно овощи замораживают и отправляют в упаковку сразу после сбора урожая. Это означает, что они сохраняют большое количество питательных веществ.Исследование показало, что бланширование (короткая обработка паром) и заморозка существенно не меняют фитохимический состав продуктов. Однако научные работы также показывают, что замораживание может влиять на питательную ценность некоторых овощей.Например, замороженная капуста брокколи содержит больше рибофлавина (витамин B2) по сравнению со свежим продуктом, а замороженный горох — наоборот. Кроме того, в то время как в замороженном горохе, моркови и шпинате содержание бета-каротина было ниже, то в замороженном шпинате и зеленой фасоли таких изменений не наблюдалось.Еще одна работа ученых говорит, что заморозка может увеличить содержание антиоксидантов в некоторых овощах. Интересно, что бланширование наоборот может привести к значительному снижению содержания термочувствительных питательных веществ, включая витамин С и тиамин (витамин В1).Одним из минусов замороженных овощей можно считать добавление различных соусов к ним. Часто производители добавляют в смесь соль, сахар или замороженный готовый соус. Это может увеличить количество натрия, жира и калорий в конечном продукте. Часто такие овощи также могут терять свои вкусовые особенности.