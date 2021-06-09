Высокие дозы кофеина могут быть опасны для зрения

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Кофе – один их самых популярных напитков в мире. Поэтому ученые во всем мире уделяют большое внимание исследованию его влияния на здоровье. Ранее было известно, что после употребления кофе внутриглазное давление может временно повышаться, однако это не связывали с риском болезней.Исследования влияния регулярного употребления кофе на риск глаукомы давали противоречивые результаты. Однако они показали, что такая связь не исключена: она может зависеть от семейной истории этой болезни. В новом исследовании ученые уточнили эту теорию.Для этого из британского Биобанка были взяты данные более 120 тысяч человек. Исследование охватило период с 2006 по 2010 год, его участникам было от 39 до 73 лет. Авторы работы изучили медицинскую историю участников, проверили у них наличие генетических (наследственных) рисков глаукомы и учли, какое количество кофеина они в среднем употребляют в день. Также респонденты ответили на вопросы о семейной истории глаукомы и о состоянии своего зрения. На третьем году наблюдения им измерили внутриглазное давление.Ученые обнаружили, что для подавляющего большинства людей кофеин в любом количестве не является фактором риска глаукомы. Однако ситуация оказалась другой для людей с генетической предрасположенностью к экземе. В этой группе среди тех, кто употреблял наибольшее количество кофеина, чаще повышалось внутриглазное давление и развивалась глаукома.У людей с генетической предрасположенностью, которые получали не менее 480 миллиграмм кофеина (примерно 4 чашки кофе) в сутки внутриглазное давление было на 0,35 мм рт.ст. выше, чем у тех, кто употреблял его в минимальных дозах. При употреблении более 321 миллиграмма кофе в сутки риск глаукомы в этой группе был почти в 4 раза выше.«Пациенты с глаукомой часто спрашивают, как они могут защитить свое зрение при помощи изменения образа жизни, однако это сравнительно мало изучено сегодня. Это исследование говорит, что люди с высоким генетическим риском могут получить пользу, снизив уровень потребления кофеина. Следует помнить, что связь между кофеином и глаукомой существовала только для людей с наиболее высоким генетическим риском болезни, которые получали наибольшее количество кофеина», – сказал Энтони Каваджа (Anthony Khawaja) из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.