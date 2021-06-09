Ученые рассказали о влиянии кофе на зрение

Потребление большого количества кофеина увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению (ВГД). Опасность кофе для зрения раскрыли ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай.Об исследовании, опубликованном в журнале Ophthalmology, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.Специалисты проанализировали записи о более 120 000 участниках, собранных в период с 2006 по 2010 годы. Добровольцам, которые также предоставили образцы своей ДНК, было от 39 до 73 лет. Они заполнили диетические анкеты, отмечая, сколько пьют напитков с кофеином ежедневно, а также какие кофеиносодержащие продукты употребляют и какими порциями. Исследователи учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе.Через три года у участников измерили внутриглазное давление и обследовали глаза. В целом, высокое потребление кофеина не было связано с повышенным риском более высокого ВГД или глаукомы. Однако четверть добровольцев, у которых выявили самую высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития ВГД и глаукомы.В частности, потребление более 480 миллиграммов кофе в день (примерно соответствует четырем чашкам кофе) способствовало глазному давлению на уровне 0,35 миллиметра ртутного столба. При высоком генетическом риске потребление примерно трех чашек кофе в день увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза по сравнению с теми, кто употреблял кофеин в минимальном количестве или вообще не употреблял.При глаукоме внутриглазное давление превышает норму, что приводит к необратимым дефектам зрения, включая снижение остроты зрения, уменьшение визуального поля и атрофию зрительного нерва. Лечение способно замедлить прогрессирование заболевания, которое ведет к слепоте.Ранее австралийские ученые выявили особенности, которые объединяют людей, любящих кофе.