Мне нельзя: можно ли пить алкоголь при приёме антибиотиков

Как часто на вечеринках и сборах с друзьями вы слышите фразу: “Я на антибиотиках, мне нельзя”? Действительно ли это так?Откуда взялась информация о несовместимости антибиотиков и алкоголяЕщё в 60-е в прошлом столетия данная проблема стала интересовать людей. Тогда в Америке открыли и стали применять новый антибиотик - метронидазол (флагил). При его приеме и параллельно алкогольных напитках, у пациентов появлялась весьма неприятная симптоматика. Среди побочных эффектов были тошнота, диарея, потливость, покраснения на коже, учащенный пульс , головная боль и другие. Начали считать, что данный медикамент станет идеальным средством для лечения алкоголизма. Однако дальше обсуждений дело не пошло.Какие антибиотики несовместимы с алкоголемМетронидазол;Тинидазол;Цефалоспорины (цефотетан, цефотан);Сульфаметоксазол;Триметоприм (бактрим);Линезолид;Доксициклин и многие другие.Прием алкоголя и антибиотиков будет чреват различными негативными последствиями. Особенно не рекомендуется употреблять спиртное и антибиотики одновременно тем, у кого есть хронические заболевания.А есть ли безопасные антибиотики?Практически все антибиотики не способны взаимодействовать с алкогольными напитками. При этом есть таковые, к которым в инструкции не прописано, что спиртное негативно воздействует на организм при приеме антибиотиков. Поэтому рисковать с применением алкогольных напитков и антибиотиков не рекомендуется, даже если в инструкции ничего не связано о связи между ними и побочных эффектах.Иными словами, алкоголь никак не влияет на эффективность влияния антибиотиков на состояние здоровья, однако в комбинации они проявляются не лучшим образом. В том числе через длительное время возможно развитие устойчивости к антибиотикам.Поэтому принимать решение - стоит пить алкоголь и антибиотиками или нет - лучше на основании полученных данных и тщательно обдумать последствия своих действий. Не можете самостоятельно? Посоветуйтесь со своим лечащим врачом.