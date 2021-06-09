Врачи рассказали, как апельсиновый сок влияет на сердечно-сосудистую систему

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Иранские ученые во главе с Аминой Салехи-Абаргуэ, представляющие Университет медицинских наук Шахида Садуги, заявляют, что апельсиновый сок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.Результаты исследования появились на страницах Phytotherapy Research.В рамках научной работы специалисты взяли результаты 15 экспериментов, где в общей сложности принимали участие 640 добровольцев. Все данные были тщательно проанализированы, что позволило установить положительный эффект апельсинового сока на сердечно-сосудистую систему. Он заключался в снижении в крови уровня общего холестерина и коэффициента инсулинорезистентности. Эти данные сравнивали с контрольной группой, у которой не выявили заметного отражения употребления напитка на другие кардиометаболические факторы риска.Авторы работы подчеркнули, качество исследований, рассматриваемых ими, было низким или средним. По этой причине результаты следует принимать с особой осторожностью.Другие работы научных сотрудников по поводу пользы сока из апельсинов показывали, что он снижает риск развития деменции и помогает в борьбе с лишними килограммами. Также в этом поможет смесь трех трав, уверены медики.