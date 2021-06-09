Названы лучшие способы справиться с летней жарой

Летний сезон еще только вступает в свои права, но в некоторых регионах Российской Федерации уже началась жара. Эксперты сетевого издания "Актуальные новости" рассказали, как справиться с опасной для организма летней жарой.Базовый совет — избегайте солнечного света. Задерните занавески и опустите жалюзи в квартире, чтобы защитить свое жилище от света — так вы сможете немного охладить его. Плюс, не открывайте днем окна, чтобы не пускать в квартиру теплый воздух.Собираясь на природу, захватите с собой заранее подготовленную пластиковую бутылку с замороженной водой. Уделяйте внимание одежде, в которой ходите — на жаре лучше всего выбирать свободные и легкие вещи, чтобы ваше тело могло дышать. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей, накинув легкий топ, и не забывайте, что летом не стоит носить черное.Если вы пользуетесь вентилятором для охлаждения помещения, то уделите внимание его правильному расположению — он должен выдувать горячий воздух из квартиры в открытое окно, а не гонять его туда-сюда по комнате. Пейте достаточный объем воды, носите головной убор, а если чувствуете, что начинаете перегреваться, то охладите запястья — например, погрузив их в холодную воду. Замените постельное белье на летнее, чтобы лучше спать, а также принимайте прохладный душ перед сном.