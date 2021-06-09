Популярные продукты, в которых сахара больше, чем принято считать

Их употребление может помешать похудению.Пляжный сезон как никогда близко, поэтому самое время вспомнить о правильном питании. Поэтому делимся с вами списком продуктов, которые содержат много сахара.Все мы любим сладкое и так трудно от него отказываемся. И как только наступает то время, когда вы готовы проститься с лакомством, появляются 7 невинных продуктов, которые помешают это сделать из-за большого содержания сахара.Консервированный супПо рекомендациям специалистов, женщинам следует употреблять лишь 24 грамма сахара в день, тогда как мужчинам – 36 граммов. И здесь всем известно, что газированные напитки могут помочь выполнить эту норму, однако никто не подозревает в этом томатный суп, который, казалось бы, является полезным.Если заглянуть на оборот упаковки, вы увидите, что содержание сахара в одной банке фактически является его дневная норма. Это также характерно для соусов на основе томатов, где сахар используется для сбалансирования кислотности помидоров.Нежирный йогуртПища с низким содержанием жира может быть привлекательной для тех, кто пытается вести здоровый образ жизни. Однако это не всегда пойдет вам на пользу, особенно, если речь идет о йогуртах. В нежирных видах этого продукта добавляют больше сахара для восстановления вкуса и консистенции. Порция обычного йогурта содержит 4,7 грамма сахара , тогда как порция «диетического» – до 6 — 12 граммов сахара .Многие нежирных и ароматизированных йогуртов также содержат вредные подсластители, такие как сахарозу или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.Нежирная заправка для салатаЗдесь ситуация такая же, как и с йогуртами. Заправки для салатов, которые имеют меньше жира и калорий, содержащие повышенное количество сахара. 2 столовые ложки любимой заправки могут содержать от 7 до 10 граммов добавленного жира.Диетологи рекомендуют делать салатную заправку дома, без добавления сахара и консервантов. А ингредиенты здесь очень простые: оливковое масло, уксус, соль и перец по вкусу.КетчупЭтот соус входит в список одного из самых популярных приправ во всем мире. Сочетая в себе сладкие и кислые нотки, кетчуп является обязательным ингредиентом гамбургера и как приложение к картофелю фри. Однако 1 столовая ложка этой красной приправы равна одному сахарному кубику. А те соусы, которые содержат меньше сахара, примерно 4 грамма на столовую ложку, имеют значительное количество кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.Арахисовое маслоАрахисовое масло, как известно, – источник белка. В то время как натуральные виды арахисового масла совсем не содержат сахара или имеют его в своем составе очень мало, многие производители пользуются этим. В, казалось бы, полезный продукт часто добавляют вредные масла и сахарные приложения, которые делают этот продукт опасным не только для фигуры.Картофельные чипсыСоленые снеки, кажется, не имеют ничего общего с сахаром, но пачка ваших любимых картофельных чипсов может содержать примерно 3 — 5% сахара. Это особенно характерно для чипсов с такими вкусами, как барбекю, сладкий чили, мед или сладкие кукурузные чипсы. Также снеки содержат много углеводов, которые при попадании в организм превращаются в глюкозу.СухофруктыСухофрукты считаются полезными вкусностями. Почти как их свежие аналоги, они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако, когда плоды обезвоживаются, весь сахар остается. Это дает причины считать их богатыми природным сахарам.