Почему алоэ вера и листья нима важны при уходе за кожей

Обязательно добавьте листья нима и алоэ вера в свой режим по уходу за кожей. Таким образом вы сможете получить много дополнительных преимуществ.В жаркую и влажную погоду кожа грубеет и подвергается воздействию солнечных лучей. Пот и грязь закупоривают поры, что приводит к неровному тону кожи. Но не нужно тратить огромные деньги на дорогостоящую косметику, поскольку листья нима и алоэ вера содержат жирные кислоты, они также обладают высоким коэффициентом дезинфекции. В алоэ вера есть витамины, ферменты, минералы, сахара, сапонины, лигнин, салициловая кислота и аминокислоты. Все эти вещества очень полезны для кожи.Забитые поры кожи часто способствуют появлению прыщей, от которых сложно избавиться. Нанесения алоэ вера или листьев нима на участки кожи или употребление сока из листьев нима помогает удалять микробы, вызывающие прыщи и высыпания. Алоэ вера, с другой стороны, способствует регенерации кожи.Летом мы подвергаемся дополнительному риску солнечных ожогов из-за воздействия ультрафиолетовых лучей солнца. Алоэ вера обладает антиоксидантными свойствами, которые обращают вспять последствия ожогов. Листья нима также имеют противовоспалительные свойства и помогают уменьшить скопления микробов и грязи на коже, обеспечивая дополнительную защиту.Лето - это долгожданный период, но для кожи это стресс из-за повышенной влажности. Включите алоэ вера и листья нима в режим ухода за кожей, чтобы естественным образом увлажнять ее, но не делать жирной. Экстракт алое вера создает кожный барьер, который помогает сохранять прохладу. В нём также имеются полисахариды, что делает этот экстракт идеальным увлажняющим гелем. Листья нима обладают увлажняющими свойствами.