Сомнолог рассказала об эффективном способе борьбы с бессонницей

У многих людей зачастую возникает чувство усталости, даже если день еще только начался. Также нередки и проблемы с засыпанием, что тоже влияет на общее самочувствие. Поэтому, как считает врач-сомнолог София Черкасова, слова которой приводит издание «Народные Новости», важно знать причины появления таких проблем и способы борьбы с ними.По словам эксперта, одной из основных причин нарушения сна является образ жизни. Это неравномерный режим, малая физическая активность, употребление вредных продуктов. Другой причиной являются заболевания внутренних органов, а также дефицит витаминов и микроэлементов. Психическое состояние тоже очень сильно может влиять на сон. Стрессы, депрессия, тревожность – все это вполне можно стать причинами проблем с засыпанием. Также вполне возможна и бессонница по привычке, которая возникает в случае длительных нарушений сна.Избавиться же от бессонницы, по мнению сомнолога, вполне возможно, для этого нужно полагаться на себя.Так, в частности, нужно нормализоваться свой режим, ложиться и вставать в одинаковое время, избегать пересыпания и недосыпания. Благотворное воздействие окажет активный образ жизни и занятия спортом. Также следует исключит и так называемые «возбуждающие факторы», к которым, в частности, относятся кофеин и гаджеты. Атмосфера в спальне тоже играет значительную роль. Там должна быть спокойная и приятная обстановка.Все это, по словам специалиста, поможет нормализовать сон. Но если это не сработало, но необходимо обратиться за помощью к врачам.