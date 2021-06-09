Сомнолог рассказала об эффективном способе борьбы с бессонницей
По словам эксперта, одной из основных причин нарушения сна является образ жизни. Это неравномерный режим, малая физическая активность, употребление вредных продуктов. Другой причиной являются заболевания внутренних органов, а также дефицит витаминов и микроэлементов. Психическое состояние тоже очень сильно может влиять на сон. Стрессы, депрессия, тревожность – все это вполне можно стать причинами проблем с засыпанием. Также вполне возможна и бессонница по привычке, которая возникает в случае длительных нарушений сна.
Избавиться же от бессонницы, по мнению сомнолога, вполне возможно, для этого нужно полагаться на себя.
Так, в частности, нужно нормализоваться свой режим, ложиться и вставать в одинаковое время, избегать пересыпания и недосыпания. Благотворное воздействие окажет активный образ жизни и занятия спортом. Также следует исключит и так называемые «возбуждающие факторы», к которым, в частности, относятся кофеин и гаджеты. Атмосфера в спальне тоже играет значительную роль. Там должна быть спокойная и приятная обстановка.
Все это, по словам специалиста, поможет нормализовать сон. Но если это не сработало, но необходимо обратиться за помощью к врачам.
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