Ученые назвали главные причины смертей в молодом возрасте
Исследование, проведенное учеными из Дании, позволило лучше узнать, что может стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте. В большой мере смертность среди совсем еще молодых людей бывает обусловлена патологиями сердечно-сосудистого свойства, как правило, врожденными или генетическими.
Как сообщают СМИ, ученые констатировали, что «инфаркт становится причиной смерти практически в 50 процентах случаев ненасильственной смерти среди молодых людей».
Что характеризует внезапную смерть в молодом возрасте?
По данным ученых преимущественно ей подвержены мужчины; ее случаи зачастую происходят ночью летом и во время сна; триггером развития процессов, включающих программу гибели, может стать сильный стресс, интенсивные физические нагрузки, спорт.
Научные специалисты считают, что предрасположенность к внезапной смерти может сопровождаться наличием некоторых особенностей – если контролировать их состояние, шанс избежать преждевременной гибели резко повышается. Эти особенности следующие: неправильное развитие грудной клетки, искривление позвоночника, плоскостопие, невралгические нарушения.
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