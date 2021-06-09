Ученые назвали главные причины смертей в молодом возрасте

Более половины (50%) тех случаев, когда внезапная смерть настигает человека в молодом возрасте, бывают тесно связаны с нарушениями, затрагивающими сердечно-сосудистую систему.Исследование, проведенное учеными из Дании, позволило лучше узнать, что может стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте. В большой мере смертность среди совсем еще молодых людей бывает обусловлена патологиями сердечно-сосудистого свойства, как правило, врожденными или генетическими.Как сообщают СМИ, ученые констатировали, что «инфаркт становится причиной смерти практически в 50 процентах случаев ненасильственной смерти среди молодых людей».Что характеризует внезапную смерть в молодом возрасте?По данным ученых преимущественно ей подвержены мужчины; ее случаи зачастую происходят ночью летом и во время сна; триггером развития процессов, включающих программу гибели, может стать сильный стресс, интенсивные физические нагрузки, спорт.Научные специалисты считают, что предрасположенность к внезапной смерти может сопровождаться наличием некоторых особенностей – если контролировать их состояние, шанс избежать преждевременной гибели резко повышается. Эти особенности следующие: неправильное развитие грудной клетки, искривление позвоночника, плоскостопие, невралгические нарушения.