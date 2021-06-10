6 лучших способов избавиться от неприятного запаха подмышек

Летом проблема неприятного запаха тела, и особенно из области подмышек, становится острой для многих. Однако существуют простые и доступные каждому способы исправления ситуации.Бритье. Возьмите в руки бритву и избавьтесь от всех волосков в области подмышек. Если вы регулярно потеете, то брить эту область придется постоянно. Бритье помогает намного уменьшить выраженность проблемы потливых подмышек или вовсе от неё избавиться.Антиперспиранты. Если вы до этого прибегали к дезодорантам для борьбы с запахом пота, то переключайтесь на антиперспиранты. Они содержат вещества на основе алюминия, который как бы засоряет кожные поры, пропускающие капли пота. Специалисты даже рекомендуют наносить антиперспирант на ночь, чтобы поры впитали его и задержали утреннее выделение пота. Правда, важно, чтобы вас не было аллергии.Перерыв между душем и переодеванием. После приема душа многие из нас сразу натягивает одежду. Если у вас есть такая возможность, останетесь какое-то время в голом виде. Это ожидание позволит телу остыть и высохнуть, что предотвратит сильное потоотделение в подмышках.Гигиена после тренировок. Избыточное потоотделение может провоцировать различные заболевания кожи вроде дерматита. Подмышки нужно держать в чистоте, насколько это возможно. После занятий спортом обязательно обрабатывайте эти зоны тела, вытрите насухо, нанесите увлажняющий крем для снижения раздражений.Откажитесь от пищевой соды. Некоторые люди обрабатывают подмышки пищевой содой, так как считают, что это прекрасный способ справиться с запахом пота. Но сода имеет свойство разжигать кожу и разрушать кожный барьер, что вызывает еще большее количество проблем.Поменьше кофе. Кофеин усиливает потоотделение и активирует неврологическую систему, он также увеличивает артериальное давление, учащает пульс и перегружает потовые железы. Если вам так нравится кофе, то совсем отказываться от него не стоит, но лучше уменьшить уровень его употребления, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)