Ученые выяснили, что целлюлит может говорить об опасной бактерии в организме

Мало кто знает, что целлюлит может быть не только "косметической" особенностью кожи и жировой прослойки, а показателем серьезной болезни. Целлюлит может вызывать бактерия Bordetella holmesii. Такой вывод сделали ученые из Парижского университета и Института Пастера.Бактерия Bordetella holmesii приводит к развитию заболевания, по симптомам напоминающего коклюш. Однако коклюшеподобное заболевание с определенными особенностями.Ученые наблюдали за 67-летним пациентом, госпитализированным в стационар Парижа. У мужчины был рецидивирующий целлюлит в ноге.Врачи решили, что имеют дело с рецидивирующей бактерией Bordetella holmesii. Клинические исследования показали, что нога горячая, ярко-красная и опухшая. У пациента были увеличены и показатели крови, указывающие на воспаление. Позже целлюлит появился и на второй ноге. И снова были найдены следы бактерии Bordetella holmesii.При этот целлюлит здесь не просто накопленная подкожно-жировая клетчатка, последствие воспалительных реакций в глубоких слоях кожи. Пациента лечили в начале антибиотиками, а затем сочетанием препаратов.Такую бактерию, как отмечают исследователи, чаще всего подхватывают люди с ослабленным иммунитетом, а особенно те, у кого есть проблемы с селезенкой.