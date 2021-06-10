Диетологи рассказали, влияет ли гликемический индекс продуктов на похудение
Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) – основа многих диет, в том числе лечебных. Специалисты советуют потреблять продукты с низким ГИ, чтобы лучше регулировать уровень сахара в крови, предотвратить переедание, при лечении акне, гормональных нарушениях и при похудении. Однако новые исследования показывают, что план питания с низким ГИ на самом деле не поможет вам сбросить лишний вес.
Что такое продукты с низким гликемическим индексом
Гликемический индекс (ГИ) относится к индексу сахара в крови, который измеряет влияние углеводных продуктов на уровень глюкозы в крови. Считают, что низкие по гликемическому индексу продукты лучше влияют на уровень сахара в крови и таким образом обеспечивают организм энергией.
Низкий гликемический индекс – 55 или ниже
Продукты с низким содержанием гликемии (55 и меньше)
Чечевица
Кешью
Хумус
Грейпфрут
Яблоки
Ячмень
Обезжиренное молоко
Соевые бобы
Продукты, которые содержат белок и жиры, в частности, животные белки и масла, имеют гликемический индекс 0, а большинство некрахмалистых овощей имеют низкий гликемический индекс. Переработанные пищевые продукты часто имеют отметку GI, указывающую на то, что они были протестированы на обеспечение низкой гликемической ценности.
Высокий и средний гликемический индекс
Высокогликемические продукты – это продукты с гликемическим индексом 70 или выше. Такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, что может вызвать голод, снижение энергии и желание снова есть.
Умеренные гликемические продукты, такие как цельнозерновой хлеб, овсянка или коричневый рис, — это продукты с гликемическим индексом от 56 до 69.
Так нужно ли потреблять продукты с низким ГИ, чтобы похудеть
Проблема с употреблением пищи с низким содержанием гликемии для похудения заключается в том, что эти продукты могут быть не лучшими для вашего рациона.
Стоит понимать, что значение гликемического индекса не указывает на скорость попадания пищи в кровь.Низкогликемические продукты могут не обеспечивать медленный, устойчивый, дружественный к диете уровень сахара в крови.
Кроме того, низкогликемические продукты не всегда полезны для вашего рациона. Например, мороженое – это низкогликемическая пища, но не лучший вариант, если вы хотите похудеть.
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