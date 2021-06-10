Короткие перерывы позволяют мозгу лучше обучаться

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Исследование показало, что короткие по продолжительности перерывы помогают нашему мозгу усваивать новые навыки. А значит, интенсивные учебные процессы должны обязательно сопровождаться паузами.В ходе наблюдения за здоровыми добровольцами исследователи из американского Национального института здравоохранения составили специфическую карту активности мозга, которая возникает при обучении новым навыкам вроде новой песни на фортепиано. Оказалось, что короткие перерывы являются ключом к более быстрому и эффективному обучению. Во время отдыха мозг добровольцев быстрее и чаще демонстрировал активность, которая наблюдалась во время усваивания информации.Данные результаты подтверждают идею о том, что отдых играет не менее важную роль в деле усваивания новой информации, чем собственно процесс обучения. Именно в периоды отдыха мозг как бы консолидирует полученные знания и откладывает их «на полочки», чтобы человек мог потом оттуда их вытаскивать. Если же он продолжает учиться и не делает перерывов, то все загруженные в подкорку знания впоследствии оттуда просто вылетают. Вот почему при любой зубрежке нужно обязательно делать перерывы на отдых.Авторы исследования хотели более глубоко изучить механизмы в основе укрепления памяти во время процесса бодрствования. Именно эта идея и была подтверждена в ходе обучения группы добровольцев новым навыкам