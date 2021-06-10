Врачи рассказали о способности черешни снижать риск рака
По словам медиков, стакан сока из вишни или черешни за полчаса до сна обладает снотворным действием, так как дает высокую концентрацию мелатонина.
"Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать, например, от гипертонии. У них чаще нормальный вес, а не избыточный",— сказал Михаил Гинзбург.
Кроме того, он отметил, что ягоды обладают противовоспалительным свойством и способны снижать риск возникновения рака:
"Дело в том, что опухоль на ровном месте не возникает. Например, нужно воспаление. Нужна стимуляция сосудистого роста, чтобы сосуды проникали в опухоль и она получала питание для роста. Нужно подавление иммунитета. Вишня и черешня содержат витамины и минералы, которые оказывают противовоспалительное действие".
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