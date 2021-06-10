Врач рассказала, для кого опасен тополиный пух
"Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы".
Людям в зоне риска рекомендуют реже бывать на улице в этот период, а если выходить приходится, то следует по возвращению принимать душ с головы до ног.
"Обязательно использовать назальные спреи, таблетированные противоаллергические препараты, можно также использовать специальные капли для глаз перед выходом на улицу".
Как отметила врач, аллергия на тополиы пух может проявляться в виде астмы или приступа ринореи. Аллергикам следует всегда носить с собой препараты, выписанные медиками.
"Если случается анафилактический шок, у человека под рукой должны быть хотя бы таблетированные гормоны. Также у аллергиков всегда должны быть с собой назальные спреи и капли для глаз — обычная терапия, назначенная лечащим врачом".
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