Врач рассказала, для кого опасен тополиный пух

Июнь — время появления большого количество тополиного пуха. Но далеко не все люди живут в этот период без дискомфорта для организма. Врач аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала в интервью "Москве 24", кому стоит опасаться тополиного пуха."Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы".Людям в зоне риска рекомендуют реже бывать на улице в этот период, а если выходить приходится, то следует по возвращению принимать душ с головы до ног."Обязательно использовать назальные спреи, таблетированные противоаллергические препараты, можно также использовать специальные капли для глаз перед выходом на улицу".Как отметила врач, аллергия на тополиы пух может проявляться в виде астмы или приступа ринореи. Аллергикам следует всегда носить с собой препараты, выписанные медиками."Если случается анафилактический шок, у человека под рукой должны быть хотя бы таблетированные гормоны. Также у аллергиков всегда должны быть с собой назальные спреи и капли для глаз — обычная терапия, назначенная лечащим врачом".