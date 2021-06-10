Почему происходит инфаркт глаза и чем он опасен

Инфаркт — омертвление (некроз) органа вследствие острого недостатка кровоснабжения. Термин связан не только с болезнью сердца, но и со всеми органами. В том числе существует понятие инфаркт глаза (передняя ишемическая оптическая нейропатия). Это заболевание характеризуется тем, что зрительный нерв и сетчатка перестают снабжаться достаточным количеством крови, рискуя погибнуть. Как и при любой болезни, важна оперативность и своевременное лечение.Такому недугу больше подвержены мужчины, нежели женщины. Кроме того, его вероятность увеличивается с возрастом. Об этом сообщают в интернет-издании «Медик Форум».Как правило, инфаркт возникает только в одном глазу. Также как и в случае сердечного приступа, его ключевым провокатором считается острое нарушение кровообращения: оно вызывается окклюзией сосудов зрительного нерва и сетчатки, связанной с закупоркой тромбом или холестериновым налетом.Заболевание обычно не имеет ярко выраженных симптомов. Тем не менее стоит обращать внимание, если возникают эффекты некой преграды, вуали перед глазами или потемнения в них, пятно, краткосрочное ослепление. Они способны быстро пропадать, но если глаз, подвергшийся инфаркту, не обследовать и не лечить, последствия могут быть ужасающими — вплоть до развития глаукомы, отмирания зрительного нерва и слепоты. Поэтому важно вовремя обращаться к врачу.Посещать офтальмолога необходимо и потому, что человек может столкнуться с болезнью и ослепнуть на один глаз, даже не заметив этого, так как мозг постепенно компенсирует отсутствие визуальной функции пострадавшего глаза. И только осмотр специалиста сможет это диагностировать.В зоне риска оказываются люди с диабетом, гипертонией, атеросклерозом сосудов. Увеличивают вероятность и злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни, избыточный вес и прием некоторых препаратов (например, виагры)