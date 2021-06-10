Мутации клеток крови повышают риск заражения с возрастом

Исследование показало наличие связей между возрастным ослаблением иммунитета и мутациями клеток крови. А это особенно актуально на фоне пандемии коронавируса, бушующей на планете.

В авторитетном научном журнале Nature Medicine опубликованы результаты исследования, доказавшего связь между мутациями клеток крови, которые повышают риск заражения различными болезнями, и старением. Возрастные изменения часто считаются отягчающим фактором для различных состояний здоровья. Из-за возраста человек подвергается повышенному риску заражения инфекциями, так как его иммунитет ослабевает. Но до сих пор объективного понимания влияния возраста на деградацию иммунитета не было.

И вот теперь ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета в содействии с коллегами из Йельского университета и Национального института рака выявили связь между возрастным ослаблением иммунитета и мутациями клеток крови. Для исследования были проанализированы данные по более чем 800 тысячам пациентов. Было обнаружено, что люди без явного рака крови, но с мозаичными хромосомными изменениями, подвергались повышенному риску заражения инфекционными заболеваниями.

Это была амбициозная работа, учитывая количество принявших в ней участие человек, объем взятых анализов и команду учёных. Сейчас особенно важно получать такие данные на фоне пандемии COVID-19, ведь известно, что пожилые люди имеют повышенный риск заражения этим коварным патогеном.
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