Мутации клеток крови повышают риск заражения с возрастом

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Исследование показало наличие связей между возрастным ослаблением иммунитета и мутациями клеток крови. А это особенно актуально на фоне пандемии коронавируса, бушующей на планете.В авторитетном научном журнале Nature Medicine опубликованы результаты исследования, доказавшего связь между мутациями клеток крови, которые повышают риск заражения различными болезнями, и старением. Возрастные изменения часто считаются отягчающим фактором для различных состояний здоровья. Из-за возраста человек подвергается повышенному риску заражения инфекциями, так как его иммунитет ослабевает. Но до сих пор объективного понимания влияния возраста на деградацию иммунитета не было.И вот теперь ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета в содействии с коллегами из Йельского университета и Национального института рака выявили связь между возрастным ослаблением иммунитета и мутациями клеток крови. Для исследования были проанализированы данные по более чем 800 тысячам пациентов. Было обнаружено, что люди без явного рака крови, но с мозаичными хромосомными изменениями, подвергались повышенному риску заражения инфекционными заболеваниями.Это была амбициозная работа, учитывая количество принявших в ней участие человек, объем взятых анализов и команду учёных. Сейчас особенно важно получать такие данные на фоне пандемии COVID-19, ведь известно, что пожилые люди имеют повышенный риск заражения этим коварным патогеном.