Ведущий «Жить здорово!» рассказал об опасности зуда после купания

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, чем зуд, возникающий после купания, может быть опасен для здоровья. О возможных причинах неприятных ощущений он предупредил в Instagram.

По словам специалиста, через несколько часов после купания в озерах или прудах могут появляться симптомы, напоминающие ожог от крапивы: покалывание, зуд, жжение, покраснение, а также мелкие красные волдыри на тех местах, которые не были закрыты купальником и плавками.

Продеус подчеркнул, что все эти симптомы могут свидетельствовать о церкариозе, или «болезни купальщиков». Ее причина — заражение паразитами, личинками гельминтов-церкарий, которые «заселяются» в тела обитающих в воде улиток, а при теплой температуре выходят наружу.

«Личинки проникают под кожу — начинается церкариальный дерматит. Симптомы длятся в среднем до недели. За это время личинки гибнут в организме человека», — пояснил врач.

Доктор отметил, что паразиты обычно обитают на мелководье, поэтому больше всего подхватить их рискуют те, кто купается в неглубоких прудах или озерах со стоячей водой. ?По его словам, опасность может представлять ситуация, при которой у человека развивается аллергическая реакция на гельминтов. В таком случае потребуется лечение у врача-аллерголога, подчеркнул Продеус.

Ведущий добавил, что при сильном недомогании после купания лучше обратиться к дерматологу или инфекционисту, особенно если с симптомы появились у ребенка.

Ранее Продеус назвал правильный способ борьбы с кашлем, который возникает у ребенка из-за насморка. По мнению доктора, важными факторами для облегчения симптомов является регулярное увлажнение воздуха в помещении и соблюдение питьевого режима.
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