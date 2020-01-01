Во время пандемии Covid-19 могли исчезнуть два типа вируса гриппа

Во время пандемии коронавируса было зафиксировано мало случаев передачи гриппа, что некоторые типы вирусов гриппа могли исчезнуть, считают ученые.Во время пандемии Covid-19 количество случаев гриппа сократилось до исторического минимума. Эксперты видят в этом связь с ношением масок и другими мерами предосторожности для борьбы с новым коронавирусом.Интересно, что два типа вирусов гриппа не обнаруживались ни у кого в течение года, а это означает, что не было зарегистрировано случаев заражения этими вирусами нигде в мире. Ученые еще не знают, вымерли ли эти типы, но если так, чиновникам будет легче выбрать штаммы вирусов гриппа, включенные в сезонную прививку от гриппа.Чтобы объяснить, какие вирусы гриппа могли исчезнуть, нужно знать, как классифицируются вирусы гриппа. Сезонный грипп вызывают два семейства вирусов гриппа: грипп A и грипп B. Вирусы гриппа A делятся на "подтипы" на основе двух белков на их поверхности.В настоящее время H1N1 и H3N2 циркулируют среди людей, и каждый из этих подтипов подразделяется на "клады".Одна клада H3N2, известная как 3c3.A, не была обнаружена с марта 2020 года. То же касается и вида B / Yamagata. Именно ее ученые и подозревают в полном исчезновении.