Можно ли избавиться от камней в почках без операции
Для лечения и предотвращения образования камней в почках можно следовать некоторым рекомендациям.
Во-первых, пейте достаточное количество воды. Обезвоживание приводит к тому, что организм оказывается неспособен расщеплять минералы и кислотные соли. Следствием этого становится образование камней.
Некоторые специалисты, чтобы предотвратить образование камней в почках или избавиться от уже имеющихся, рекомендуют употреблять лимонный сок. Лучше разбавлять его водой. С помощью этого нехитрого способа можно неплохо защелачивать тело. Внимание! Перед тем, как закупиться лимонами, обязательно проконсультируйтесь со специалистом: этот способ подходит не всем.
Разумеется, следует обратить внимание и на питание. Если, например, вы страдаете от камней, которые сформированы из оксалата кальция, логичным будет искать пути решения для того, чтобы снизить количество оксалатов в организме. Проще всего это сделать, отказавшись от ряда продуктов, которые содержат оксалаты в большом количестве. Из рациона следует исключить клубнику, орехи, шпинат, свеклу, шоколад, петрушку, пшеницу, пиво и продукты из сои.
Оказавшись обладателем камней в почках, необходимо также ограничить потребление сахара, поскольку он нарушает минеральный обмен в организме. От белой соли, которая увеличивает оседание оксалатов и кальция в моче, тоже следует отказаться. Ее вполне можно заменить розовой гималайской солью, которая богата множеством минералов.
И не забывайте про физическую активность: малоподвижный образ жизни способствует отложению солей и образованию камней в почках. Больше двигайтесь и будьте здоровы.
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